GSA отмечает новые тенденции в подборке данных, относящихся к эволюции технологий LTE-Advanced PRO и 5G.

В ассоциации GSA располагают информацией о 18 операторах, которые в настоящее время заняты внедрением услуг на базе тестовых версий технологии 5G в преддверии её стандартизации, намеченной на 2019 год. Данная цифра указана в ежеквартальном обозрении Ассоциации, посвящённом сетевым технологиям, использованию частотного спектра и различным тестам. Данный выпуск обозрения носит название «Эволюция от LTE к 5G».

В обзоре от GSA (Глобальной ассоциации поставщиков мобильных услуг) не называются все операторы, участвующие в тестировании технологии 5G, однако в качестве примера упомянуты четыре такие компании – Etisalat, Telia Sonera, TIM и Verizon.

Также, по данным Ассоциации, в мире насчитывается 19 операторов, которые запустили на коммерческой основе в том или ином виде технологию LTE-Advanced PRO, являющуюся номенклатурой 3GPP для спецификации LTE начиная с R13. В списке – 4 сети NB-IoT (Telus Canada, T-Mobile Netherlands, Telia Norway и Vodafone Spain) и 12 сетей LTE-M, кроме того ожидается запуск новых 40 сетей NB-IoT.

Ещё 26 операторов испытывают, развёртывают или проектируют сети LTE-Advanced Pro, поддерживающие различные функции Rel-13, в частности – функции, связанные с агрегацией несущих, схемой модуляции, MIMO, временем задержки и MCPTT («критически важный толчок к разговору»).

Дать определение LTE-Advanced PRO относительно легко, однако с «5G» всё обстоит несколько сложнее. В самом отчёте GSA говорится «Что именно смогут предложить в плане производительности эти запущенные в преддверии стандартизации 5G сети, а также какие диапазоны частот и какие потенциальные 5G функции они будут поддерживать, ещё предстоит определить. Мы будем отслеживать планы операторов по мере того, как они начнут более или менее чётко вырисовываться».

Президент GSA Джо Баретт заявил, что орган ещё не определился с чёткими критериями того, что должна представлять собой сеть «5G». Для каких-то элементов – к примеру, для 5G New Radio – определения достаточно чёткие, для других элементов, имеющих отношение к 5G, – таким, как ядро, нарезание сети и т.д. – пока сохраняется неясность.

«Вы можете утверждать, что у оператора есть «5G ядро», но не RAN на основе New Radio, и поэтому мы пока ещё не договорились окончательно относительно чёткого определения 5G – оно вырисуется в ближайшие шесть месяцев», – поясняет он.

«Эволюция от LTE к 5G» стал первым отчётом, подготовленным GSA с использованием нового подхода к предоставлению данных рынку. Вместо длинного отчёта на 100 с лишним страниц организация подготовила намного более короткий документ объёмом всего в 15 страниц. Тем не менее отчёт охватывает данные, собранные и систематизированные на протяжении нескольких лет и представляемые ранее в отчётах на 100 с лишком страниц, сгруппированные в базы данных с возможностью поиска, охватывающие состояние сети, выделение частот и т.д.

База данных доступна членам ассоциации, а также будет доступна на условиях оформления платной подписки всем остальным. Президент ассоциации GSA Баретт заявил, что примером функциональности базы данных может стать возможность для любого желающего узнать о том, какие устройства работают в том или ином диапазоне, а также названия операторов, использующих данный спектр. Ассоциация GSA собирает данные в публично доступных источниках, а также посредством прямых контактов с операторами, которые также могут сами без проблем дополнять информацию.

Баретт заявил, что цель ассоциации GSA состоит в увеличении числа своих членов путём привлечения компаний из разных сегментов экосистемы, а также уменьшением стоимости членства для небольших компаний, желающих присоединиться к ассоциации: в частности, предлагается привязать сумму членских взносов к числу сотрудников компании, претендующей на членство в организации. В ассоциации также решили расширить свой исполнительный орган, включив в него представителей компаний Intel и Huawei, а также вновь включив представителей Nokia к существующим членам от Qualcomm и Ericsson. Вскоре в исполнительный орган ассоциации должен войти представитель ещё одной крупной компании-производителя, – сообщил Баретт.

Баретт добавил, что руководство ассоциации также заняло более жёсткую позицию в сфере лоббирования принципов гармонизации спектра на глобальном уровне – по просьбе членов ассоциации.

«Производители пожелали иметь спектральную группу, ассоциированную с одним предприятием, которая могла бы лоббировать интересы и отвечать на запросы со стороны различных организаций», – заявил он.

Несмотря на то, что GSMA уже играет активную роль в вопросах распределения спектра с точки зрения оператора, Баретт заявил: «Вопросы, связанные с использованием спектра, возникающие между членами GSMA, иногда бывает трудно согласовать, поскольку мы придерживаемся немного иной и более глобальной точки зрения – с перспективы производителя».