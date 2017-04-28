Оператор обеспечил покрытие 3G-связью в городе Мариуполь.

27 апреля жители Мариуполя получили возможность воспользоваться услугами сети третьего поколения, которая введена в коммерческую эксплуатацию компанией Vodafone Украина.

Vodafone предоставил всем абонентам, пользующимся услугой предоплаченной связи не менее трёх месяцев, 12 гигабайт скоростного интернета без доплат и подключений. С 27 апреля 2017 года оператор таким абонентам будет предоставлять по 3 дополнительных гигабайта скоростного 3G в течение четырех месяцев.

Vodafone продолжает инвестировать в развитие инфраструктуры на востоке страны. Этой весной 3G-сеть Vodafone появилась в Краматорске и Славянске, а в ближайшие месяцы 3G сеть Vodafone будет запущена и в других городах востока страны.

Напомним, в начале текущего месяца сеть 3G в Мариуполе запустил также мобильный оператор lifecell. А сеть третьего поколения компании «Киевстар» функционирует в городе с сентября 2016 года.