Абонент получает доступ к сети на скорости до 20 Мбит/c в прямом канале и до 5 Мбит/c в обратном канале без ограничения по объёму загруженного/переданного трафика.

Спутниковый оператор «Триколор ТВ» в партнерстве с Eutelsat Networks запустили на российском рынке тарифный план двустороннего спутникового интернета, в котором не будет лимитироваться трафик.

Подключиться к данной услуге смогут все физические лица, проживающие в зоне покрытия спутника Eutelsat 36C (36 гр.в.д.) до 30 сентября 2017 года.

Для того чтобы воспользоваться услугой абонентам необходимо приобрести потребительские широкополосные терминалы со сверхмалой апертурой (VSAT) Gilat Gemini-I, которые для российского оператора поставляет израильская компания Gilat Satellite Networks.

Напомним, услуга спутникового интернета была запущена «Триколор ТВ» в коммерческую эксплуатацию в сентябре прошлого года.