Европейский суд признал нелегальной продажу медиаплееров с предустановленными пиратскими сервисами

Суд Европейского Союза постановил, что продажа мультимедийных плееров, дающих возможность лёгкого и бесплатного просмотра на экране телевизора нелегально распространяемых через интернет фильмов, может нести в себе потенциальную угрозу нарушения авторских прав, основываясь на утверждении о том, что каждый факт «временного» воспроизведения защищённого авторским правом потокового контента при помощи мультимедийного плеера не является исключением из правил, регламентирующих воспроизведение такого контента.

Суд Европейского Союза постановил, что продажа медиаплееров, предустановленная конфигурация которых позволяет просматривать пиратский потоковый контент, является нелегальной на территории Евросоюза. Данное дело было инициировано нидерландской антипиратской организацией, которая подала судебный иск против компании Filmspeler.nl, продающей на территории Нидерландов медиаплееры с установленной системой Kodi и плагинами, позволяющими быстро и легко получать доступ к нелегальным потоковым видео-платформам в интернете.

Подобные устройства, работающие, как правило, на системе Android, часто поставляются вместе с таким предустановленным программным обеспечением, как нейтральная платформа Kodi, дополненная различными надстройками от третьих сторон, каждая из которых разработана для получения простого и лёгкого доступа к самым свежим фильмам, телепрограммам или прямым спортивным трансляциям.

Одним из, возможно, сотен сайтов, продающих подобные устройства, является нидерландский проект Filmspeler.nl (Кинопроигрыватель) – интернет-магазин, попавший под пристальное внимание нидерландской антипиратской группы BREIN. Владельцы сайта Filmspeler считали продажу устройств с предустановленными специальными настройками вполне легальным бизнесом, утверждая, что их продажа не подпадает под определение «общение с публикой», установленное Директивой ЕС по вопросам авторских прав.

Европейский суд назвал пять условий, которые должны быть выполнены в случае, если вы желаете воспроизвести материал, защищённый авторским правом:

Если данное действие является временным.

Если данное действие совершено невольно либо случайно.

Если данное действие является неотъемлемой и важной составляющей технологического процесса.

Если единственной целью данного процесса является обеспечение передачи материала в сети между третьими сторонам посредником или законным пользователем контента либо защищённого материала.

Действие не имеет самостоятельного экономического значения.

Ни один из этих пунктов не подходил под описание деятельности Filmspeler.nl в рамках судебного процесса, и решение суда должно было быть простым. Принятие решения может иметь далеко идущие последствия для всей Европы, где вполне можно ожидать новых процессов, направленных против продавцов подобных медиаплееров.

Поскольку работы, защищённые законом об авторском праве, получаются с потоковых сайтов без разрешения владельцев авторских прав, описанные выше стандарты в данном случае полностью не соблюдены, а значит – нет и исключений из правил, регламентирующих авторское право. Таким образом, воспроизведение контента, защищённого авторским правом, полученного из нелегального источника следует считать незаконным.

Владельцы интернет-магазина Filmspeler уже высказали намерение обратиться в Нидерландский суд, однако решение Суда Европейского Союза, скорее всего, окажет существенное и прямое влияние на судебные инстанции по всей Европе и отразится на всех рассматриваемых делах, связанных с использованием «пиратских» приставок и нелегального потокового воспроизведения.