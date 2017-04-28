Телевизионный канал «2+2», входящий в холдинг 1+1 media, переходит на вещание в формате 16:9.

1 июня текущего года в одиннадцать часов утра по киевскому времени телеканал «2+2» осуществит изменение формата изображения телевизионного вещания с обычного 4:3 на широкоэкранный 16:9. Об этом говорится в официальном письме канала, адресованном провайдерам программных услуг (копия имеется в распоряжении редакции Mediasat).

«Спутниковый сигнал канал «2+2» будет, как и прежде, распространяться в формате стандартной чёткости (SD) в виде анаморфного изображения (AR) с пропорциями 16:9», уточняется в сообщении.

Вместе с тем сообщается о тестовом включении вещания канала в широкоэкранном формате. Оно состоится 11 мая в период между 10:00 и 10:30 по киевскому времени.

Напомним, в настоящее время холдинг 1+1 media переводит свои каналы на вещание в формате 16:9. По словам технического директора группы Филиппа Петренко, следующим этапом станет переход каналов на вещание в стандарте HD.

Ранее также стало известно об отказе 1+1 media проводить показ матчей Украинской футбольной Премьер-лиги на канале «2+2».