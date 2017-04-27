Владельцы израильской компании-оператора спутниковой связи Spacecom вновь ищут покупателя после месяца безуспешных попыток восстановить процесс переговоров с китайской компанией, некогда проявлявшей интерес к оператору.

В августе прошлого года израильские владельцы Spacecom из компании Eurocom Group достигли соглашения с Beijing Xinwei Technology Group, – китайским конгломератом, высказавшим намерение купить Spacecom через вновь созданную люксембургскую компанию Luxembourg Space Telecommunication.

Заключение сделки было привязано к успешному запуску нового мощного спутника, работающего в Ka- и Ku-диапазонах, основным клиентом которого должна была стать компания Facebook. Однако, после того как в сентябре минувшего года в результате взрыва ракеты Falcon 9 во время обычных предстартовых испытаний этот спутник – Amos-6 – был уничтожен, о контракте с Facebook пришлось забыть, да и интерес компании Xinwei к покупке оператора пропал.

Ещё в конце прошлого года представители компании Spacecom не теряли надежды вернуть компанию Xinwei за стол переговоров. Сейчас же, похоже, компания готова продолжать двигаться дальше, поскольку китайский холдинг окончательно отказался от заключения сделки.

«В настоящее время переговоры с Xinwei более не ведутся», – сообщил в интервью SpaceNews старший вице-президент Spacecom по вопросам продаж и маркетинга в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке Якоб Керет.

По словам Керета, компания Spacecom привыкла к работе в состоянии подготовки к продаже, и это некоим образом не влияет на её деятельность.

«Акционеры компании продолжают искать покупателя. Это продолжается уже на протяжении трёх последних лет. Это никоим образом не влияет на повседневную деятельность компании. Мы привыкли к этой неопределённости», – уверяет он.

Свидетельством такого положения дел в компании Spacecom называют поиск замены для спутника Amos-6 и планы на этот год, связанные с поиском компании-производителя нового аппарата.

«Это будет сделано на протяжении следующего квартала или двух, с прицелом на то, чтобы вывести спутник на орбиту к 2020 году», – заявил Керет.

В декабре компания Spacecom взяла в аренду у оператора AsiaSat из Гонконга спутник AsiaSat-8, который должен стать временной заменой потерянному спутнику Amos-6. После переименования спутника AsiaSat-8 в Amos-7, компания Spacecom перевела на него прежних пользователей услуг спутника Amos-2, срок эксплуатации которого на орбите подошёл к концу. Компания Spacecom заключила четырёхлетний контракт аренды спутника с компанией AsiaSat с возможностью продления ещё на один год, однако, по словам Керета, компания не планирует продлевать контракт, что делает намеченный на 2020 год запуск нового спутника чётким критерием для возможных покупателей.

«Мы планируем вернуть спутник Amos-7 компании AsiaSat в конце 2020 года. Это даёт нам, если считать от сегодняшнего дня, три с половиной года, и этого времени вполне достаточно для выбора практически любой компании-производителя. Стоимость платформы будет при этом важным фактором. За каждый год аренды спутника мы платим компании AsiaSat 22 миллиона долларов, и мы не намерены продлевать контракт на пятый год… Если какой-либо производитель даст срок производства в 36 или 40 месяцев, это будет принято во внимание».