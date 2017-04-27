Ooyala совместно с Adobe намерены трансформировать рынок цифрового телевидения

Компания Ooyala заявила о запуске новой программы партнёрства с компанией Adobe, в рамках которой Ooyala планирует объединить свои решения для Интегрированных видео-платформ (IVP) с технологией Adobe Experience Cloud.

Данный шаг позволит медиа-компаниям, работающим в секторе развлечений, разрабатывать лучшие в своём классе решения для сферы телевидения и ОТТ, которые позволят увеличить степень взаимодействия, улучшить процесс измерений и получать наибольшую отдачу от снимаемого видео.

Партнёрство позволит клиентам использовать полный набор IVP-решений от компании Ooyala для коллективного понимания идей, связанных со сферой производства и дистрибуции видео, процессом размещения рекламы, а также даст возможность познакомиться с технологиями доставки телевизионного контента и его монетизации от компании Adobe. Решения от компании Ooyala в настоящее время используются такими операторами, как Sky, Media Prima и Star India.

Компания Adobe впервые представила на рынке решения Adobe Experience Cloud в марте; они представляют собой полный набор облачных услуг, предназначенный для предоставления корпоративным клиентам всех необходимых инструментов для обслуживания своих абонентов на наивысшем уровне. Набор решений Adobe Experience Cloud включает в себя ранее существующие продукты – такие, как Marketing Cloud, Adobe Analytics Cloud, а также недавно представленную новинку – Adobe Advertising Cloud.

«Видео, несомненно, является ключевым элементом цифровой трансформации глобального рынка медиа и развлечений, – говорит Кевин Тауэрз, глава отдела развития бизнеса в отделе Media and Entertainment компании Adobe. – Решение компании Ooyala использовать технологии Adobe поможет медиа-компаниям ускорить процесс трансформации, а также улучшить монетизацию, вовлечение и процесс измерений».