В Индии стартовал второй этап запуска цифрового радиовещания в стандарте DRM

Компания All India Radio получила одобрительные отзывы со стороны министра информации и телерадиовещания Индии М. Веникайя Найду по итогам завершения первого этапа развёртывания в стране национальной сети цифрового радиовещания в стандарте DRM. Об этом пишет издание RadioandMusic.com.

Процесс, в частности, включал в себя установку 37 DRM передатчиков по всей территории страны, которые ныне введены в эксплуатацию. 35 из них предназначены для вещания в диапазоне средних волн, а ещё два – в диапазоне коротких волн. Оба коротковолновых передатчика предназначены для трансляции программ иновещания и работают исключительно в стандарте DRM. Два из 35 средневолновых передатчиков работают исключительно в стандарте DRM, передавая две цифровые радиопрограммы; остальные передатчики работают в режиме параллельного вещания. При этом 25 из них по часу в день (с понедельника по субботу) работают исключительно в стандарте DRM. Средневолновые передатчики имеют следующую передающую мощность: 1000 кВт (два), 300 кВт (шесть), 200 кВт (10), 100 кВт (11) и 20 кВт (шесть); два коротковолновых передатчика работают с мощностью 500 кВт и 250 кВт соответственно.

На втором этапе внедрения технологии DRM в Индии компания AIR демонстрирует полный набор услуг, являющихся частью стандарта DRM. В рамках второго этапа развёртывания системы DRM вещания слушателю будет предложен полный набор функций и услуг, совместимых с DRM передатчиками, а также значительное улучшение качества вещания.

После завершения второго этапа слушателям в Индии будет, наконец, доступно полнофункциональное DRM вещание. Параллельно планируется начать открытую информационную кампанию, в рамках которой граждане Индии смогут узнать о совершенно новой и ориентированной на будущее платформой DRM радио и её многочисленных преимуществах.

Первые свидетельства начала реализации второго этапа внедрения проекта цифрового радиовещания уже хорошо видны и слышны в Дели. DRM-передатчики, установленные в Дели и Нангли, обеспечивают потрясающее качество звучания благодаря использованию аудио-кодека xHE-AAC. Пользователям цифровых приёмников также доступна возможность читать DRM-текст и DRM-журнал (Journaline). Расширенная текстовая служба Journaline предлагает слушателям возможность читать – на дисплеях своих цифровых приёмников – подробные сводки новостей различной тематики. Бесплатно и без необходимости входить в Интернет.

В течение второго этапа развёртывания сети цифрового радиовещания большая часть новых передатчиков будет транслировать цифровой DRM сигнал, сохраняя при этом аналоговое АМ-вещание для владельцев аналоговых радиоприёмников (режим «параллельного» вещания DRM) – при этом в определённые промежутки вещания в течение суток в эфире будут транслироваться исключительно цифровые программы.

Такой режим доступен в конфигурации параллельного вещания – наиболее надёжной конфигурации DRM, позволяющей обеспечить улучшенное покрытие внутри помещений.

Помимо параллельного вещания, 21 DRM-передатчик работает в настоящее время исключительно в стандарте DRM по часу в день. Отзывы слушателей AIR, которых просят сообщать о качестве приёма цифровых программ, говорят о том, что приём DRM-сигнала достаточно хорош.

В самое ближайшее время AIR планирует расширить вещание в стандарте DRM из Ченнаи, Пуны и Бангалора.

И, наконец, на третьем этапе, как утверждают в AIR, радиовещание в Индии полностью перейдёт на цифровую платформу DRM, что даст возможность улучшить качество звучания радио и предоставить слушателю дополнительные функции, экономя при этом немало электроэнергии на мощности передатчиков.

Расположенный в Хайдарабаде Индийский технический центр Mobis (MTCI) совместно с компанией NXP India – международным производителем полупроводников для автомобильной промышленности – разрабатывает цифровой радиоприёмник, который должен стать доступным всем жителям Индии.

Компания Hyundai Mobis отвечала за разработку приёмников и тестирование транспортных средств, а NXP занималась разработкой полупроводниковых микросхем. Данная продукция позволит существенно улучшить ситуацию с приёмом радиопрограмм в Индии, где лишь 40% страны способна принимать FM сигнал. Приёмник получил высокую оценку у представителей Индийской ассоциации цифрового радиовещания.

В послании председателя правления Консорциума DRM Руксандры Обреха говорится: «Согласно последним сообщениям AIR, качество и стабильность приёма DRM существенно улучшились, а некоторые дополнительные функции DRM ставят DRM на голову выше аналогового вещания».