В Google решили заняться продажей телевизионной рекламы

Компания Google через свой блог информирует о планах начать предлагать в США возможность размещения через свою систему DoubleClick Bid Manager рекламы в эфире традиционных телеканалов. Компания планирует интегрироваться в общую экосистему с WideOrbit, clypd и Google Fiber, что даст её клиентам доступ к национальным, местным и адресный телеканалам.

«Исторически телевизионная и цифровая реклама покупалась через различные системы и при помощи различных валют. Добавляя возможность покупки рекламы в эфире традиционного телевидения в систему DoubleClick Bid Manager, мы делаем первый шаг на пути к тому, чтобы дать возможность рекламодателям и агентствам более эффективно управлять своими видео-кампаниями на платформах линейного и онлайн-телевидения», – пишет директор отдела управления продуктами в Google Рани Нг.

В Google также обещают предоставить покупателям рекламы «инструменты для измерений, основанных на воздействии», которые смогут измерять такие вещи, как подъём интереса, основанный на поисковых запросах в Google и YouTube, происходящих после выхода рекламы в эфир.

Вещателям и производителям контента, по словам Google, система DoubleClick обеспечит доступ к широкому кругу различных покупателей рекламы, среди которых, в частности, продвинутые группы покупателей телевизионной рекламы в агентствах, рекламодатели, ориентированные на цифровые платформы, и международные рекламодатели.

Приход компании Google на рынок продажи рекламы в эфире традиционного телевидения совпадал по времени с мощной атакой на принадлежащую ей платформу YouTube со стороны некоторых брендов, которые не согласны с тем, чтобы их реклама появлялась перед видео, содержание которого они считают для себя неприемлемым.

Недавно в компании Google согласились дать Совету по рейтингам электронных средств информации (Media Rating Council) возможность провести аудит системы измерений зрителей платформы YouTube. Отчёт, составленный по итогам данного аудита, в котором будут представлены также данные по Facebook, даст брендам и покупателям рекламы большую прозрачность при покупке рекламных блоков на YouTube.

Любопытно, что вхождение YouTube на рынок традиционной телевизионной рекламы произошло спустя лишь несколько недель после того, как компания официально запустила проект YouTube TV, работающий как виртуальный провайдер многоканального телевидения (MVPD) и ставший последним на сегодняшний день проектом в длинном списке нетрадиционных платформ дистрибуции телепрограмм. Проект предлагает возможность доступа через Интернет к небольшим пакетам телеканалов.