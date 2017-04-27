Домой Новости В Google решили заняться продажей телевизионной рекламы

В Google решили заняться продажей телевизионной рекламы

Борис Скуратовский
-
47
0
ПОДЕЛИТЬСЯ
Реклама

Компания Google через свой блог информирует о планах начать предлагать в США возможность размещения через свою систему DoubleClick Bid Manager рекламы в эфире традиционных телеканалов. Компания планирует интегрироваться в общую экосистему с WideOrbit, clypd и Google Fiber, что даст её клиентам доступ к национальным, местным и адресный телеканалам.

«Исторически телевизионная и цифровая реклама покупалась через различные системы и при помощи различных валют. Добавляя возможность покупки рекламы в эфире традиционного телевидения в систему DoubleClick Bid Manager, мы делаем первый шаг на пути к тому, чтобы дать возможность рекламодателям и агентствам более эффективно управлять своими видео-кампаниями на платформах линейного и онлайн-телевидения», – пишет директор отдела управления продуктами в Google Рани Нг.

В Google также обещают предоставить покупателям рекламы «инструменты для измерений, основанных на воздействии», которые смогут измерять такие вещи, как подъём интереса, основанный на поисковых запросах в Google и YouTube, происходящих после выхода рекламы в эфир.

Вещателям и производителям контента, по словам Google, система DoubleClick обеспечит доступ к широкому кругу различных покупателей рекламы, среди которых, в частности, продвинутые группы покупателей телевизионной рекламы в агентствах, рекламодатели, ориентированные на цифровые платформы, и международные рекламодатели.

Приход компании Google на рынок продажи рекламы в эфире традиционного телевидения совпадал по времени с мощной атакой на принадлежащую ей платформу YouTube со стороны некоторых брендов, которые не согласны с тем, чтобы их реклама появлялась перед видео, содержание которого они считают для себя неприемлемым.

Недавно в компании Google согласились дать Совету по рейтингам электронных средств информации (Media Rating Council) возможность провести аудит системы измерений зрителей платформы YouTube. Отчёт, составленный по итогам данного аудита, в котором будут представлены также данные по Facebook, даст брендам и покупателям рекламы большую прозрачность при покупке рекламных блоков на YouTube.

Любопытно, что вхождение YouTube на рынок традиционной телевизионной рекламы произошло спустя лишь несколько недель после того, как компания официально запустила проект YouTube TV, работающий как виртуальный провайдер многоканального телевидения (MVPD) и ставший последним на сегодняшний день проектом в длинном списке нетрадиционных платформ дистрибуции телепрограмм. Проект предлагает возможность доступа через Интернет к небольшим пакетам телеканалов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Openbox A5
Openbox A5
Openbox A5
ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияВ центре внимания радиоиндустрии – вопрос интеграции DAB+ и Web
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА