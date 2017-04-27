Ведущие телекоммуникационные эксперты Европы встретятся в Юрмале на TELCO TRENDS 2017

С 14 по 18 августа 2017 года в Юрмале пройдет крупнейшая в Балтии Международная телекоммуникационная конференция и выставка TELCO TRENDS 2017. Эксперты из 37 стран обсудят самые острые темы индустрии.

За семь лет работы конференция TELCO TRENDS стала одной из ведущих площадок в Восточной Европе, собирающей профессионалов отрасли электронных коммуникаций.

На TELCO TRENDS эксперты стран СНГ из первых уст получают информацию о реформах в европейском телекоммуникационном секторе и влиянии законодательных метаморфоз на бизнес операторов. А предприниматели из ЕС могут обсудить совместные проекты с коллегами, работающими на многомиллионных рынках России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Армении, Молдовы.

В мероприятии участвуют руководители профессиональных ассоциаций, влиятельные европейские законотворцы, представители крупнейших игроков рынка, ведущие отраслевые эксперты, с которыми можно пообщаться не только официально, но и в теплой дружеской обстановке, которой славится TELCO TRENDS.

Организаторы подготовили насыщенную и интересную программу, которая охватывает самые актуальные темы, волнующие участников рынка электронных коммуникаций.

На TELCO TRENDS 2017, традиционно, будут подняты самые горячие темы отрасли. Специалисты оценят результаты реформ на «едином цифровом рынке ЕС» и проанализируют новые законодательные инициативы. На форуме вещательных организаций обсудят сложности вывода локального контента на глобальный рынок.

Лучшие эксперты проанализируют динамику международного рынка ТВ и OTT-сервисов, а также развитие инновационных платежных технологий: ведь, благодаря современной связи, бизнес операторов Pay TV и компаний, занятых в сегменте е-коммерции, становится все более глобальным. Будут освещены действенные методы борьбы с пиратством контента и защиты интеллектуальной собственности.

Во время конференции будет работать выставка технических и технологических новинок, а также ярмарка контента CONTENT MARKETPLACE — новинка TELCO TRENDS 2017.

Ведущие мировые производители технических решений для Pay TV продемонстрируют свои «ноу-хау». Для телеканалов и видеотек будет представлен первоклассный контент наиболее перспективных форматов: лучшие фильмы, сериалы и мультфильмы. А операторы Pay TV смогут ознакомиться с самыми горячими предложениями каналов и видеосервисов.

После интенсивного рабочего дня, богатого полезной информацией и новыми контактами, гостей ждет насыщенная вечерняя программа и неформальное общение в изысканной обстановке лучших ресторанов Юрмалы. Уютная курортная атмосфера, умиротворяющие морские пейзажи и живописная природа создадут неповторимую ауру, превращая TELCO TRENDS в идеальное место для встреч деловых людей.

Рабочие языки: русский, английский.

При регистрации до 1 июня — специальная цена!

Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно на официальном сайте TELCO TRENDS.

Вашему вниманию предлагается широкий спектр рекламных и спонсорских возможностей, которые помогут выгодно представить вашу компанию участникам TELCO TRENDS 2017. В приложенной презентации можно ознакомиться с вариантами спонсорского участия.

За новостями Telco Trends следите на официальных страницах в Фейсбуке и Твиттере.

До встречи в Юрмале на TELCO TRENDS 2017!