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dab+
На сессии NAB была подчёркнута важность использования системы передачи дополнительных данных DLS, MOT и Journaline.

Выступая на радиотехнологической секции, проходящей в рамках выставки NAB, Роман Хольцхосе из расположенного в Германии Анхальтского университета прикладных наук подчеркнул чрезвычайную важность последних достижений в сфере использования дополнительных данных, передаваемых в рамках стандарта цифрового радиовещания DAB.

На сессии, носившей название «Построение Web-служб, позволяющих включать онлайн-данные в DAB+; реклама, социальные ленты, новости и многое другое», главным образом рассматривались варианты использования Сегмента динамических меток (DLS), слайд-шоу передачи мультимедийных объектов (MOT) и структурированной текстовой системы для управления меню Journaline.

Несмотря на то, что все перечисленные элементы уже на протяжении определённого времени используются в Европе, технические новшества, описываемые Хольцхосе, подчёркивают важность интеграции облачных методов доставки данных и управления контентом для обмена информацией с кодерами DAB+ через безопасный, закрытый API.

Встроенная система обратной связи позволяет делиться метками воспроизведения с интернет-приложениями, которые также могут собирать и отслеживать размещаемые данные. Во время демонстрации работы программного обеспечения участникам мероприятия были представлены приложения из реального мира – такие, как информация о программе, данные о погоде в реальном времени, а также рекламный контент – по словам Хольцхосе, последняя функция позволит передавать слушателям дополнительные рекламные сообщения без прерывания программы.

Менеджер по развитию проекта Александр Цинк объяснил, что система готова к эксплуатации и предлагается регулятору коммуникаций Великобритании – организации Ofcom – для использования в рамках тестов локальных DAB мультиплексов.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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