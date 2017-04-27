На сессии NAB была подчёркнута важность использования системы передачи дополнительных данных DLS, MOT и Journaline.

Выступая на радиотехнологической секции, проходящей в рамках выставки NAB, Роман Хольцхосе из расположенного в Германии Анхальтского университета прикладных наук подчеркнул чрезвычайную важность последних достижений в сфере использования дополнительных данных, передаваемых в рамках стандарта цифрового радиовещания DAB.

На сессии, носившей название «Построение Web-служб, позволяющих включать онлайн-данные в DAB+; реклама, социальные ленты, новости и многое другое», главным образом рассматривались варианты использования Сегмента динамических меток (DLS), слайд-шоу передачи мультимедийных объектов (MOT) и структурированной текстовой системы для управления меню Journaline.

Несмотря на то, что все перечисленные элементы уже на протяжении определённого времени используются в Европе, технические новшества, описываемые Хольцхосе, подчёркивают важность интеграции облачных методов доставки данных и управления контентом для обмена информацией с кодерами DAB+ через безопасный, закрытый API.

Встроенная система обратной связи позволяет делиться метками воспроизведения с интернет-приложениями, которые также могут собирать и отслеживать размещаемые данные. Во время демонстрации работы программного обеспечения участникам мероприятия были представлены приложения из реального мира – такие, как информация о программе, данные о погоде в реальном времени, а также рекламный контент – по словам Хольцхосе, последняя функция позволит передавать слушателям дополнительные рекламные сообщения без прерывания программы.

Менеджер по развитию проекта Александр Цинк объяснил, что система готова к эксплуатации и предлагается регулятору коммуникаций Великобритании – организации Ofcom – для использования в рамках тестов локальных DAB мультиплексов.