Конец марта был отмечен оживлением в традиционно сдержанной телекомовской жизни. Надёжной приметой является активность представителей государства. Если в январе-марте 2017 года глава НКРСИ Александр Животовский делал по 4-5 записей в своём FB ежемесячно, то в апреле это число выросло вдвое.

За пятнадцать лет работы консультантом на этом рынке, в том числе по вопросам стратегических коммуникаций, автор хорошо изучил повадки его участников. Опыт подсказывает, что когда обычно закрытые и малоразговорчивые люди становятся общительными, у них есть какая-то в этом потребность. А потребность эта всегда одна и та же: донести до почтеннейшей публики какие-то, как сейчас принято говорить, месседжи.

Давайте посмотрим на эти месседжи, откуда растут у них ноги и, самое главное, что может за ними стоять? Или кто.

Регуляторная прелюдия

Итак, 23 марта Александр Животовский поделился в своём Фейсбуке радостной вестью: «Вчера на встрече с СЕО Киевстара, Vodafone, и Lifecell, состоявшейся по инициативе American Chamber of Commerce, достигнуты договоренности о рефармингу частот диапазона 1800 МГц. Спасибо командам трех операторов, согласились на компромисс, предложенный НКРС«. В своей заметке он поблагодарил всех тех, кто «работает с нами и помогает»: Петра Чернышёва (Киевстар), Ольгу Устинову (Vodafone), Бурака Эрсоя (lifecell), Андрея Гундера (AmCham), Леонида Евдоченко (Госспецсвязи), Дмитрия Шимкива (АП), Александра Данченко (ВР), Алексея Данилюка (Минфин), Степана Кубива (Кабмин), премьера Владимира Гройсмана и президента Петра Порошенко.

Бросается в глаза, что в списке добрых людей, давших путёвку в жизнь технологиям четвёртого поколения, отсутствуют граждане, без которых все эти договорённости были бы невозможны. Речь идёт о представителях компании «Систем Кэпитал Менежмент», управляющей активами авторитетного бизнесмена и мецената Рината Ахметова. Это, как минимум, Александр Баринов, директор по развитию телекоммуникационного направления бизнеса СКМ, и её генеральный директор Олег Попов. Именно согласие СКМ добровольно отказаться от части находящихся в её распоряжении частот диапазона 2,5-2,7 ГГц, по словам Животовского, дало возможность найти устраивающее всех решение.

В процессе дознавания важно не только то, что рассказывают фигуранты дела, но и то, о чём они не говорят. Интересны не только обмолвки, но и умолчания.

Там же, в комментариях к упомянутой записи главы НКРСИ всплыл наиболее спорный аспект соглашений. Возмущённые комментаторы обвиняли Нацкомиссию в потакании очередному ограблению бюджета и участников рынка структурами авторитетного бизнесмена и мецената. Эти обвинения остались без комментариев хозяина, но не прошли незамеченными.

Частотная интермедия

Давным-давно, ещё при Ющенко, с одной небольшой киевской компанией случилась приятная неожиданность. Решением НКРС ей было предоставлено право использования грандиозного, просто феноменального объёма радиочастот в полосе 2,5-2,7 ГГц. Двести мегагерц. Без конкурса, заметных без микроскопа инвестиционных обязательств и прочих отягощений. Компания, которой так сильно повезло, называлась «ММДС-Украина».

Чтобы понять масштаб случившегося — все операторы «большой тройки» вместе взятые получили в 2014 году для развития 3G-сетей всего лишь 90 МГц. Причины того чуда доселе неизвестны. Возможно, в который раз проявились исключительные деловые качества тогдашнего руководителя компании, известного телеком-волшебника Юрия Мороко. Как бы там ни было, та история уже канула в Лету вместе с лозунгом «Бандитам — тюрьмы!» и другими милыми глупостями эпохи Великой Помаранчевой Революции.

Четыре года спустя, в 2011 году, уже при «папередниках», Судьба преподнесла этой же компании ещё один не менее приятный сюрприз. Решением Кабмина диапазон 2,5-2,7 ГГц стало возможным использовать для сетей мобильной связи четвёртого поколения, известного как LTE. Чтобы понять значение этого подарка, достаточно глянуть на ставки пользования (рентной платы) радиочастотным ресурсом в Украине. Согласно «Закона о радиочастотном ресурсе» РЧР принадлежит народу Украины, поэтому хозяйствующие субъекты обязаны оплачивать его использование. Обязаны и оплачивают все, но по очень разным ставкам.

На начало 2011 года ставки выглядели следующим образом:

Стаття 320. Ставки збору

Вид радіозв’язку Діапазон радіочастот Ставка збору за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, грн Стільниковий радіозв’язок 300-2200 МГц 8666,3 Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації 2-7 ГГц 15,36

Несмотря на решение Кабмина, ММДС-Украина продолжала оплачивать подаренные ей частоты по старым ставкам, т.е. 15,36 грн/МГц в месяц. А вот мобильщикам, захоти они развернуть на этих частотах 4G-сети, пришлось бы платить в 564 раза больше. И это только ежемесячных рентных платежей, без многомиллиардных разовых выплат за лицензию, которых нынешний держатель частот также счастливо избежал.

С течением времени ставки рентной платы за частоты становились всё больше. Движущей силой этого процесса был неукротимый аппетит украинского государства, для которого операторы сотовой связи являются чем-то вроде личного стада не очень рогатого скота. Хочешь — стриги, хочешь — дои. Ничего, кроме жалобного мычания в ответ не услышишь.

Эволюция державницких аппетитов отражена в таблице, которую можно найти по этой ссылке. Важно то, что эти аппетиты не затрагивали интересов номинальных пользователей драгоценных частот вроде «ММДС-Украина». Исходя из ставок, установленных на 2016 год, рентные платежи «ММДС-Украина» составили примерно 2,5 млн. грн. Если бы к ним применялись ставки, действующие для операторов мобильной связи, речь шла бы о порядка 1 млрд. 385 млн. грн.

Вместо того, чтобы выравнивать разрыв между ставками для идентичной по своему характеру хозяйственной деятельности, государство тщательно его поддерживало.

Крещендо

Через пять дней после победного сообщения главы НКРСИ 28 апреля на сайте Mind появляется статья, посвящённая историческим соглашениям. Её автором стала Маргарита Ормоцадзе, один из немногих журналистов-расследователей в стране. Взяв интервью у множества причастных к сюжету граждан, она обнаружила примечательное расхождение в показаниях ряда персонажей.

«Компания планирует использовать их (частоты в полосе 2,5-2,7 ГГц — Р.Х.) для ведения и развития собственного бизнеса. В то же время мы понимаем, что этот спектр может быть использован для запуска сети 4G. (…) Мы приняли решение о возвращении части спектра, принадлежащей нам по условиям лицензирования. В обмен мы получим плату за конверсию (не компенсацию), которая даст нам возможность её провести», — сообщил Mind Мурат Чинар, генеральный директор оператора Vega, который обеспечивает операционное управление «ММДС-Украина». По его словам, сейчас эти частоты используются для передачи данных и ТВ-сигнала для пользователей по технологии ММДС: «Чтобы предоставлять нашим пользователям услуги на таком же высоком уровне, но в меньшем диапазоне, нам нужно провести конверсию или, другими словами, модернизацию сети и оборудования. Наши предварительные подсчеты показывают, что стоимость этой конверсии будет примерно такой же, как и сумма, которую мы рассчитываем получить в качестве компенсации от участников 4G-тендера».

Обращает внимание, что г-н Чинар настаивает на различении платы за конверсию и компенсации, отрицая наличие второй в случае «ММДС-Украина». Между тем изначально Александр Животовский говорил о некоей «компенсации за конверсию», которую по итогам обмена частотами должны получить «операторы-доноры»: «Начальная стоимость частот будет 2.3 млрд. грн. Кроме этой суммы, покупатели выплатят до 25% первоначальной стоимости частот оператору — донору. Если помните, одним из условий тендера на частоты 3G была конверсия радиочастот, на которую операторы отдельно тратили средства. Таким образом, здесь используем такой же механизм компенсации действующим пользователям ресурса. Принцип конверсии работать и здесь, и каждый оператор, сдает частоты, сможет рассчитывать на компенсацию до 25% стоимости«.

Тезис о компенсации в размере 25% от «первоначальной стоимости» в случае «ММДС-Украина» не может не вызывать ничего, кроме смеха. С момента получения лицензии на вожделенные частоты десять лет назад компания платила и платит за них по несколько десятков гривен в месяц за каждый мегагерц. «Компенсация» же будет рассчитываться исходя из стоимости частот в 564 раза больше.

Впрочем, уже через неделю, 7 апреля на Liga.net появляется пространное интервью г-на Животовского, в котором он полностью поддерживают озвученную г-ном Чинаром версию: «Вариантов было много, в том числе и предложение возвращать операторам те суммы, которые были предоплачены за спектр (лицензия выдается на 10-15 лет). Важно, что нам удалось сблизить все позиции и найти решение, которое приемлемо для всех. Так или иначе, какая-то компенсация нужна. Петр Чернышов (президент Киевстара. — Авт.) прав, говоря, что в его руководство Амстердаме рассматривает частоты как актив. И просто так одобрения на возврат частот не даст. СКМ тоже написал нам письмо, что они готовы отдать часть частот в 2,6 ГГц, но им нужно это как-то обосновать акционеру (Ринату Ахметову. — Авт.). Плюс ММДС нужно будет потратить деньги на перенастройку своей сети. По их расчетам, им понадобится около 500 млн грн.»