В Украине стартовал проект по борьбе с интернет-пиратством

В Украине состоялась презентация социального проекта, направленного на борьбу с интернет-пиратством — #ДАЙШАНСМРІЇ.

Во вторник, 25 апреля, состоялась презентация социально-образовательного проекта #ДАЙШАНСМРІЇ (#GIVECHANCETODREAM), с участием заместителя Председателя дипломатической миссии США в Украине Джорджа Кента, ключевых медиаперсон, правительства и бизнес-сообщества.

Идея создания проекта #ДАЙШАНСМРІЇ возникла у кинорежиссера Любомира Левицкого после того как в очередной раз его фильм, сразу после выхода в прокат, попал на пиратские ресурсы, и таким образом средства, которые должны пойти на создание следующего фильма, были утрачены.

По словам господина Левицкого, целью проекта является повышение уровня осведомленности людей, которые не осознают, что нелегальный просмотр фильма в интернете приносит вред создателям и делает невозможным создание новых фильмов.

Проблема нарушения авторских прав является критической не только для киноиндустрии, но и для других отраслей, в частности — музыкальной индустрии и IТ.

Спикеры в лице Джорджа Кента (заместитель Председателя дипломатической миссии США в Украине), Любомира Левицкого (кинорежиссер и автор проекта #ДАЙШАНСМРІЇ), Надежды Васильевой (генеральный директор «Майкрософт Украина»), Грэма Гранта (руководитель отдела по борьбе с интернет-пиратством, Международная федерация фонографической индустрии) и Анатолия Максимчука (представитель инициативы «Чистое небо») подчеркнули важность защиты прав интеллектуальной собственности и распространения осведомленности о последствиях пиратства.

Так, следует понимать и помнить, что все креативные индустрии создают дополнительные рабочие места для водителей, юристов, художников, переводчиков и других специалистов. Кроме того, когда пользователь ворует фильм, программу или музыку, таким образом теряется чья работа и мечта. В результате, тормозится развитие целого творческого пласта и исключается процесс создания новых рабочих мест в смежных отраслях.

Во время мероприятия были представлены три социальных ролика, посвященных борьбе с видео-, аудио- и IT- пиратством, которые будут распространяться на телевидении и в интернете.

Также, в рамках проекта #ДАЙШАНСМРІЇ предусматривается проведение образовательно-просветительских мероприятий, в частности путем распространения представленных социальных роликов, открытие доступа к информационному веб-ресурса и страницы проекта в социальных сетях с целью ознакомления пользователей с легальными ресурсами, на которых, среди прочего, можно смотреть кино и слушать музыку.

Проект #ДАЙШАНСМРІЇ стал возможным благодаря поддержке Посольства США в Украине, Агентства США по международному развитию (USAID), Американской торговой палаты, Американского дома, Ассоциации музыкальной индустрии Украины и инициативы «Чистое небо».