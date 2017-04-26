Компании Nokia, Intel и Haivision показали технологию передачи потокового 4K-видео с углом обзора в 360° в режиме виртуальной реальности.

Компания Haivision – лидер решений на рынке потокового видео – на выставке NAB-2017 продемонстрировал технологию трансляции потокового 4K-видеоконтента в режиме виртуальной реальности с углом обзора в 360°. Демонстрацию данной технологии компания проводит совместно с Nokia и Intel.

Последняя разработка компании в сфере технологий компрессии видео с высоким разрешением HEVC и H.264 – кодер потокового интернет-видео KB 4K – в настоящее время доступен в Intel® Visual Compute Accelerator 2 (Intel® VCA 2). Технология VCA 2 от компании Intel дополняет кодер KB 4K от Haivision, давая ему необходимую для транскодирования мощность процессора Intel® Xeon® Processor E3 v5. В сочетании с двойным входом 12G-SDI и VCA 2 от компании Intel кодер KB 4K способен осуществлять компрессию двухканального потока 4Kp60 HEVC в режиме стереоскопической синхронизации в транспортном контейнере MPEG-DASH.

Возможности кодера KB 4K представлены посетителям выставки в рамках совместной демонстрации, организованной компаниями Haivision, Intel и Nokia с использованием живого рабочего пространства для производства VR-контента, камеры 4K 3D 360 OZO, технологии OZO Live для «сшивания» стереоскопического контента в формате 360° в режиме реального времени и улучшенного потокового формата воспроизведения при помощи плеера OZO Player SDK. Данное сотрудничество поможет усовершенствовать платформу OZO Reality Platform для передачи видео с углом обзора 360° в качестве, близком к реальности, а также контента в режиме смешанной реальности с беспрецедентной эффективностью и с бескомпромиссным качеством.

Используя кодер KB 4K от Haivision при поддержке VCA 2 от Intel в сочетании с камерой для съёмок в режиме виртуальной реальности OZO от Nokia и программным обеспечением OZO Live от Nokia, организаторы демонстрации получат возможность надёжной передачи видеопотока в реальном времени, в высочайшем качестве, в режиме виртуальной реальности с сочетанием 360° обзора и эффекта 3D-погружения.

OZO Live от Nokia и кодер KB 4K от Haivision уже использовались для обеспечения проведения целого ряда мероприятий высочайшего класса – включая концерт группы Red Hot Chili Peppers и церемонию вручения премии CMA Awards Red Carpet.