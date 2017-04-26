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8K Super Hi-Vision

Японский общественный вещатель NHK объединяет свои усилия с японской компанией-разработчиком технологий вещания Village-Island с целью разработки новых решений для передачи контента в стандарте 8K 4:2:2 60p 10 бит через один кабель 12G-SDI.

Система, получившая название VICO-8, берёт 8K-видео в виде 4-х входящих сигналов 12G-SDI, компрессированных в соотношении четыре к одному, без видимых потерь качества, генерируя единый исходящий видеопоток IntoPIX TICO 8K, заточенный для передачи через один интерфейс 12G-SDI с задержкой на несколько видео-строк – то есть, менее 1 мс.

В обеих компаниях называют это инновационным подходом, поскольку обычно для передачи «сырого» контента в стандарте 8K 60p 4:2:2 (10битов) требуется 16x3G-SDI или 4x12G-SDI кабелей. Необходимость использования дополнительных кабелей связана с надобностью дополнительного пространства для их прокладки, более высоких затрат и дополнительной сложности при монтаже.

Кроме того, передача Ultra HD сигнала при помощи нескольких кабелей SDI порождает определённые проблемы в процессе осуществления дистрибуции сигнала, переключения, передачи и прочих базовых операций, – заявляют в компаниях.

«Использование технологии VICO-8 может иметь ошеломляющие результаты в наших сетях 8K OBVAN, где мы регулярно сталкиваемся с проблемами, связанными с ограниченностью пространства, перегревом, спутанностью кабелей и расходом энергии, – говорит ведущий менеджер по вопросам инженерного администрирования в NHK Мийязаки Сан. – Передача 8K-контента по единому кабелю SDI упрощает наши операции и снижает риски, возникающие при использовании сетей OBVAN».

Система VICO-8 может быть сконфигурирована как кодер и как декодер. В качестве декодера она также может быть сконфигурирована таким образом, чтобы выдавать перекомпрессированный 4K-сигнал, что стало возможным благодаря наличию в системе компрессии TICO функции внутреннего масштабирования в сторону уменьшения разрешения. Это позволяет сэкономить на использовании дорогих и огромных профессиональных 8K-дисплеев, заменив их 4K-дисплеями, позволяющими таким образом контролировать 8K-сигнал, заявляют в компаниях.

«Технология TICO облегчает доступ к 8K-контенту широкому кругу пользователей и приложений. Интерфейс 12G-SDI становится всё более и более популярным в новой вещательной инфраструктуре, – говорит Жан-Баптис Лорен, занимающий пост маркетинг-директора в компании intoPIX. – В компании IntoPIX рады возможности поучаствовать в ускорении процесса перехода к 8K-вещанию, которое также известно как Super Hi-Vision. Включение функции 8K в систему TICO для компании NHK с разработкой новых FPGA IP-ядер стали для нас естественной эволюцией».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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