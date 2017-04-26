«Медиа Группа Украина» презентовала международный телевизионный проект, ориентированный на зарубежных зрителей. Для них созданы четыре телеканала для широкой аудитории с правом вещания во всем мире -Ukraine 1, Ukraine 2, NLO TV 1, NLO TV 2 и VOD платформа Ukraine TV.

Алексей Куракин, директор по развитию «Медиа Группы Украина», рассказал о том, что к созданию проекта их подтолкнули успешные продажи собственных сериалов и фильмов. Виктория Корогод, директор телеканала «Украина» добавляет: «Наш контент оказался востребованным в странах ближнего зарубежья, СНГ и даже на Западе. А, например, «Бессмертник» был продан в Индию. Поэтому мы решили запустить специальные телеканалы для вещания зарубежом».

Тематика Ukraine 1 – киносериальная продукция, документалистика. Менеджеры планируют, что трансляция сериалов на новом телеканале будет происходить одновременно с выходом в Украине или с минимальной задержкой. На Ukraine 2 будут показывать развлекательные программы и шоу собственного производства.

Рассматривается создание в будущем новостных программ, прямых эфиров. Алексей Куракин даже не исключает появления отдельного новостного канала, если на него будет спрос.

Иван Букреев, директор телеканала НЛО ТВ, презентовал международные NLO TV 1и NLO TV 2, целевая аудитория которых – молодежь (мужчины и женщины 14-35), а основная тематика – юмор.

NLO TV 1 собрал украинские юмористические сериалы и развлекательные программы. Тематика NLO TV 2 – познавательно-развлекательные шоу, но с неотъемлемой составляющей – юмором.

Все телеканалы в HD-стандарте, 24/7, имеют европейскую юрисдикцию и права на показ во всем мире на всех технологических платформах (кабель, спутник, IPTV, OTT…).

«Пока каналы вещают на украинском и русском языках, но если мы увидим спрос, то готовы делать титрование и озвучку на других языках, даже не только на английском», — говорит Алексей Куракин. – «Телеканалы можно будет смотреть везде, кроме Украины, ведь здесь уже есть аналогичный продукт, и дублировать его нет смысла». В планах медиагруппы расширение географии распространения. В первую очередь, речь идет об СНГ, Балтийских странах, Европе, а, также, странах Северной и Южной Америк и Австралии. Во всех этих регионах есть украинская диаспора – целевая аудитория проекта.

Осенью 2016 на базе ОТТ-сервиса OLL.TV МГУ запустила международную VOD платформу Ukraine.TV. Сервис доступен на Smart TV, мобильных устройствах, собственной ТВ приставке. «Эти месяцы мы активно изучали зрительский спрос. И, вы знаете, он есть!» — утверждает Алексей Куракин. – «Один из основных наших принципов – показывать только легальный контент. Сейчас на платформе примерно 90 % фильмов производства МГУ, 10 % — контент других украинских производителей. Мы активно приглашаем к сотрудничеству украинских правообладателей, у которых есть легальный контент с правами распространения во всем мире».

Теперь на платформе Ukraine.TV можно будет увидеть и четыре новых международных канала.