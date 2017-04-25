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Ultra HD Forum дал рекомендации по использованию защитных цифровых водяных знаков

Борис Скуратовский
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Организация Ultra HD Forum опубликовала подборку своих рекомендаций, которая, в частности, содержит раздел, посвящённый использованию защитных цифровых водяных знаков.

Упомянутый раздел опубликованного организацией UHD Forum «Свода рекомендаций. Версии 1.3» подготовлен при участии ведущих компаний, работающих с технологией нанесения цифровых водяных знаков. Помимо собственно общего обзора технологий нанесения цифровых водяных знаков, новый раздел детально описывает сценарий нанесения цифровых защитных водяных знаков.

Несколько компаний, являющихся членами Форума, инициировали разработку правил безопасности, которые отныне получили одобрение всех компаний, работающих в сфере технологий нанесения цифровых водяных знаков (ContentArmor, Irdeto, MarkAny, NexGuard, Verimatrix).

Правила являются продолжением спецификации MovieLabs, подготовленной в рамках программы Расширенной защиты контента; они были тщательно изучены целым рядом организаций, среди которых – MovieLabs, Digital Watermarking Alliance и Streaming Video Alliance. Правила предлагают различные подходы для интеграции на высшем уровне, которые должны облегчить процесс нанесения цифровых водяных знаков в разных экосистемах, включая CDN и видео-кодеры.

«Раздел наших рекомендаций, посвящённый вопросам безопасности, основан на передовом опыте из области шифрования контента и является важнейшей базой для обмена ноу-хау о том, каким образом удовлетворять многие запросы владельца контента, – говорит Лорен Пирон из компании NAGRA, возглавляющий Рабочую группу UHD Forum по вопросам безопасности. – Форум в настоящее время может предложить подробное описание схемы внедрения практики нанесения защитных цифровых водяных знаков, что даст возможность обеспечивать безопасность и защиту при распространении высококачественного премиального UHD контента на рынке, где растёт число владельцев UHD-совместимых устройств».

Ultra HD Forum продолжает развиваться, привлекая новых членов. В частности, недавно к их числу присоединилось несколько ключевых игроков отрасли, среди которых – Qualcomm.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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