Укртелеком сохраняет стабильный уровень дохода от услуг телефонии и увеличивает доходы от интернета. Доходы компании от услуг частным абонентам и корпоративному сектору выросли на 2,1% и 10% соответственно. А услугой «Интерактивное ТВ» по итогам первого квартала текущего года пользуются более 96 тысяч абонентов.



Общий доход Укртелекома остается стабильным и в 1-м квартале 2017 года составил более 1,7 млрд грн. Доход от телекоммуникационных услуг тоже держится на уровне аналогичного периода прошлого года и составляет более 1,5 млрд грн. Устойчивость этих показателей обеспечивается ростом на 10% доходов от предоставления доступа к интернету.

По результатам первого квартала 2017 года EBITDA составила 388 млн грн. Маржа EBITDA осталась на достаточно высоком уровне – 22,7%, несмотря на потерю активов на временно неподконтрольных территорий Донбасса, из-за чего негативное влияние в первом квартале составило 21 млн грн.

Квартал компания завершила с прибылью в размере почти 123, 5 млн грн против 97,6 млн грн аналогичного периода прошлого года.

Частным абонентам предоставлено услуг на 988 млн грн, бизнес-потребителям – на 340 млн грн, что соответственно на 2,1% и 10% больше чем год назад.

Доходы от фиксированной телефонии остаются на уровне предыдущих периодов и составляют около 830 млн грн. Активная база составляет почти 5, 33 млн телефонных линий.

Доходы от предоставления услуг широкополосного интернета составили 404 млн грн. Если в массовом сегменте они составили более 330 млн грн, что на 6,5% больше, чем в 1 квартале прошлого года, то среди бизнес-пользователей они увеличились почти на 28% – до 74 млн грн.

Обслуживая более 1,6 млн пользователей широкополосного доступа, Укртелеком продолжает реализовывать проекты по улучшению качества услуги, расширение ее возможностей и географию покрытия. Благодаря этому в Украине увеличивается количество интернетизированных населенных пунктов – сегодня оператор обеспечивает интернет-доступ почти 2140 городов и сел страны. Укртелеком – один из немногих провайдеров, который работает в небольших населенных пунктах (менее 10 тыс), поэтому именно здесь наблюдается рост абонбазы. Пользователи домашнего интернета активно используют ресурсы всемирной сети – в первом квартале один абонент в среднем использовал почти 74 ГБ в месяц против 65 ГБ в прошлом году.

Количество пользователей услуги «Интерактивное ТВ» за год увеличилась на 33%, достигнув более 96 тысяч.

В корпоративном сегменте Укртелеком реализовал ряд проектов по обеспечению услугами финансовых учреждений и других почти 30 бизнес-объектов, среди которых ТРЦ в Киеве, Харькове.

Количество подключений к услуге «Облачная АТС» достигла почти 7 500 линий.

Началась коммерческая эксплуатация «облачной» услуги, ресурсы которой размещены в Дата-центре «Dattum» в г.Рига (Латвийская республика, ЕС). Первые клиенты заключили соответствующий договор с Укртелекомом.

По сравнению с предыдущим годом почти втрое выросли инвестиции в развитие телекоммуникационной инфраструктуры и составили более 140 млн грн. Для обеспечения клиентов скоростным интернетом, цифровой телефонией и рядом современных сервисов Укртелеком продолжает масштабный проект по технической модернизации своей сети в шести крупнейших городах – Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Днепре и Львове, где услугами обновленной сети уже пользуется около 140 тысяч абонентов.

В 1 квартале 2017 года Укртелеком перечислил почти 400 млн грн налогов в бюджеты всех уровней.

«Доходы от услуг интернета продолжают расти, обеспечивая постоянство общих доходов Укртелекома, – отметил Юрий Курмаз, директор ПАО «Укртелеком». – Эта тенденция, усиленная модернизацией сети и внедрением новых услуг, демонстрирует будущее Укртелекома не как оператора телефонии, а именно как провайдера широкого спектра телекоммуникационных услуг».