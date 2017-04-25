«Каждый человек имеет право на доступ в интернет и возможность его свободного использования», – подчёркивает предлагаемый проект поправок к Конституции Грузии.

Право на доступ в интернет, которое предполагается включить в текст новой Конституции Грузии, должно сыграть ключевую роль в развитии в стране демократических процессов, поскольку интернет считается одним из наиболее мощных инструментов 21-столетия для доступа к информации и предоставления гражданам возможностей для активного участия в построении демократического общества. Интернет помогает двигать вперёд экономику, ускоряет социальное и политическое развитие, а также способствует прогрессу человеческого общества в целом.

Право на доступ в интернет, известное также как право на широкополосный доступ, заключается в гарантировании всем людям возможности иметь доступ в интернет, дабы использовать его ресурсы и пользоваться правом на свободу слова, свободу самовыражения и прочими основополагающими правами человека. Также данное право предусматривает то, что государства должны нести ответственность за обеспечение широких возможностей доступа в интернет, а также не должны необоснованно ограничивать жителям возможность доступа в сеть.

Новая статья Конституции накладывает на правительство Грузии обязательства по целому ряду направлений. Изменения будут стимулировать развитие конкуренции на рынке, помогать в разработке законодательной базы для обеспечения доступности информации, а также окажут положительное влияние на множество других сфер и услуг, предоставляемых правительством, которые удобнее получать через интернет.

В сфере образования Грузии предстоит решить проблему, связанную с недостаточным доступом к высокоскоростному интернету в высокогорных регионах страны, и с этой целью правительство страны в настоящее время реализует два проекта. Первый проект – Off-net (Внесетевой) – находится на стадии реализации, и в ближайшее время мы услышим свежие новости о нём. Второй проект – Ваучеризация – реализуется грузинским Агентством инноваций и технологий. Оба проекта привлекут частные инвестиции в данный сектор, который прежде считался коммерчески малопривлекательным.

Правительство Грузии уже начало процесс интернетизации всей страны. В данный процесс вовлечены государственные и частные компании, и стоит упомянуть о том, что участие частного сектора в этом процессе не уступает участию государственного сектора. Прекрасным примером является проект интернетизации высокогорного региона Тушети, который реализуется при участии НПО «Фонд развития Тушети», а также американской организации «Интернет сообщество» (ISOC) и Ассоциации малых и средних операторов связи Грузии.

Инициатива внесения изменений в Конституцию Грузии была озвучена 21 апреля, а 24 апреля вышеупомянутая тема обсуждалась на телеканале 1TV в интервью с генеральным директором Ассоциации малых и средних операторов связи Грузии Уча Сетури.

Для примера – подобное право в 2010 году было определено законодательством Финляндии, в котором также упоминается гарантированная скорость доступа в интернет. В 2010 году минимальная скорость доступа в сеть была установлена на отметке в 1 мегабит в секунду, а в 2015 планку подняли до отметки в 100 мегабит в секунду.

В случае Грузии упоминания о скорости интернета отсутствуют, а это означает, что предоставление доступа в сеть на скорости всего в 10 бит в секунду уже не будет считаться нарушением. Хотя загрузка файла размером в 1 гигабайт на такой скорости займёт 82 часа.

Внесение поправки в Конституцию может породить целый ряд правовых споров. В частности, дискуссионным будет вопрос о том, станет ли нарушением гарантированных Конституцией прав граждан решение того или иного провайдера приостановить предоставление услуг доступа в интернет по объективным причинам.