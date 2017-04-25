Российский оператор МТС совместно со шведской компанией Ericsson провели демонстрацию работы сети пятого поколения (5G).

Оператор сотовой связи МТС в партнёрстве с компанией Ericsson протестировали работу новой 5G-сети, установив при этом рекорд скорости передачи данных в мобильной сети на территории России. Она составила – 25 Гбит/с. С такой скоростью пользователи смогут загружать из сети часовой фильм в HD-разрешении за 3 секунды, утверждают в компаниях.

МТС и Ericsson проводили тестовые испытание сети пятого поколения на московском стадионе «Открытие арена». Базовая станция связи работала на диапазоне частот 14,5-15,3 ГГц. Компании также протестировали передачу UHD- и VR-видео для выявления новых возможностей и преимуществ технологии 5G.

Предыдущий рекорд скорости мобильного интернета в России принадлежит оператору «Мегафон» и финскому производителю телекоммуникационного оборудования Nokia. В сентябре прошлого года компаниям удалось достичь скорости почти в 5 Гбит/с на сети 5G.