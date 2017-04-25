Национальный телеком-оператор обновил большую часть радиосети, установив мультистандартное оборудование. Цель модернизации – подготовить сеть к «взрывному» росту трафика передачи данных и внедрению новых стандартов связи, в том числе 4G.

Чтобы подготовить сеть к росту дата-трафика, Киевстар в 2015-2016 годах инвестировал в инфраструктуру свыше 9,4 млрд грн (включая стоимость 3G-лицензии). На сегодня компания модернизировала 8200 базовых станций. Новое оборудование работает на базе решения Single RAN (единый радиодоступ), известного как «конвергенция технологий». Данное решение позволяет в рамках единого программно-аппаратного комплекса базовой станции использовать оборудование для различных стандартов мобильной связи, в том числе 3G и 4G.

В 2016 году в сети Киевстар использовано более 51 тыс. ТБ трафика, на 177% больше, чем за предыдущий год. Свыше 70% такого трафика приходится на сеть 3G. Также изменились потребности клиентов: так, в структуре дата-трафика в сетях 3G аудио- и видеостриминг вырос в два раза по сравнению с сетями EDGE и составляет 32%. Уже сейчас трафик передачи данных составляет 75% всего мобильного трафика в сети Киевстар.

Обновленная сеть Киевстар – одна из лучших по качеству среди операторов международной телеком-группы VEON и обладает новыми возможностями:

пропускная способность сети увеличилась на 250%, что позволяет оперативно обслуживать растущий интернет трафик;

использование оптических волокон между основным модулем базовой станции и выносными приемопередатчиками позволило отказаться от медных коаксиальных фидеров. Такие решения имеют меньшие потери сигнала и более эффективны с точки зрения затрат электроэнергии. Например, в 2016 году потребление энергии по каждой базовой станции сократилось на 12%;

объединение нескольких технологий в рамках единого программно-аппаратного комплекса базовой станции сокращает время реакции на внештатные ситуации. В результате повышается надежность работы сети.

Для быстрого развития в Украине новых технологий необходимо внедрить на телеком-рынке принцип технологической нейтральности, который позволяет операторам развивать любую технологию в любом диапазоне частот.

«Нам нужна технейтральность, ведь это возможность ликвидировать цифровое неравенство в нашей стране, – комментирует Петр Чернышов, президент Киевстар. – При этом не придется строить новые сети и вкладывать миллиарды, которые еще долго не окупятся».