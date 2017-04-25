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Компания SpaceVR, ставшая первым победителем конкурса, проведённого компанией HTC в рамках программы VR for Impact, запустит в космос первый VR-спутник.

В начале текущего года компания HTC инициировала программу VR for Impact, цель которой состоит в предоставлении игрокам отрасли возможностей для совместной разработки технологий и обмена идеями ради предоставления и эффективного финансирования и поддержки развития технологий и контента, способных кардинально изменить наш мир.

Программа с призовым фондом в 10 миллионов долларов призвана помочь реализации Целей устойчивого развития, озвученных Организацией Объединённых Наций, в особенности – целей, связанных с развитием и демонстрацией возможностей виртуальной реальности для оказания активного положительного влияния на общество и изменения мира. И, похоже, в HTC, наконец, определились с первыми получателями данного финансирования.

Ранее компания сообщила о том, что SpaceVR во второй половине текущего года проведёт запуск в космос первого VR спутника на борту челнока SpaceX. Данный спутник будет использоваться для съёмки и передачи на Землю потока кадров, которые можно будет просматривать в режиме полноценной виртуальной реальности либо как видео с углом обзора в 360. Другими словами, люди впервые получат возможность взглянуть на происходящее в открытом космосе «своими глазами».

В числе проектов, признанных победителями первого этапа программы VR of Impact, также такие проекты как Tree (Дерево) и The Extraordinary Honey Bee (Необычная медоносная пчела). Проект Tree представляет собой расширенный осязательный VR-проект, дающий возможность наблюдать за жизнью и судьбой деревьев в тропических лесах, особо выделяя факты исчезновения этих лесов и влияние этого процесса на окружающую среду. Проект The Extraordinary Honey Bee призван привлечь внимание к тревожной проблеме, связанной с уменьшением популяции медоносных пчёл. Для того чтобы подчеркнуть важность упомянутых проблемы, были сняты специальные фильмы.

Все три проекта будут доступны через магазин Viveport компании HTC сразу же после их полной реализации. SpaceVR, Tree и The Extraordinary Honey Bee получили три первых гранта в рамках программы, а до конца года компания HTC планирует продолжать называть новых получателей грантов.

Напомним, впервые о планах SpaceVR по запуску на орбиту спутника с камерой виртуальной реальности стало известно летом прошлого года.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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