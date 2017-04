Компания SpaceVR, ставшая первым победителем конкурса, проведённого компанией HTC в рамках программы VR for Impact, запустит в космос первый VR-спутник.

В начале текущего года компания HTC инициировала программу VR for Impact, цель которой состоит в предоставлении игрокам отрасли возможностей для совместной разработки технологий и обмена идеями ради предоставления и эффективного финансирования и поддержки развития технологий и контента, способных кардинально изменить наш мир.

Программа с призовым фондом в 10 миллионов долларов призвана помочь реализации Целей устойчивого развития, озвученных Организацией Объединённых Наций, в особенности – целей, связанных с развитием и демонстрацией возможностей виртуальной реальности для оказания активного положительного влияния на общество и изменения мира. И, похоже, в HTC, наконец, определились с первыми получателями данного финансирования.

Ранее компания сообщила о том, что SpaceVR во второй половине текущего года проведёт запуск в космос первого VR спутника на борту челнока SpaceX. Данный спутник будет использоваться для съёмки и передачи на Землю потока кадров, которые можно будет просматривать в режиме полноценной виртуальной реальности либо как видео с углом обзора в 360. Другими словами, люди впервые получат возможность взглянуть на происходящее в открытом космосе «своими глазами».

В числе проектов, признанных победителями первого этапа программы VR of Impact, также такие проекты как Tree (Дерево) и The Extraordinary Honey Bee (Необычная медоносная пчела). Проект Tree представляет собой расширенный осязательный VR-проект, дающий возможность наблюдать за жизнью и судьбой деревьев в тропических лесах, особо выделяя факты исчезновения этих лесов и влияние этого процесса на окружающую среду. Проект The Extraordinary Honey Bee призван привлечь внимание к тревожной проблеме, связанной с уменьшением популяции медоносных пчёл. Для того чтобы подчеркнуть важность упомянутых проблемы, были сняты специальные фильмы.

Все три проекта будут доступны через магазин Viveport компании HTC сразу же после их полной реализации. SpaceVR, Tree и The Extraordinary Honey Bee получили три первых гранта в рамках программы, а до конца года компания HTC планирует продолжать называть новых получателей грантов.

Напомним, впервые о планах SpaceVR по запуску на орбиту спутника с камерой виртуальной реальности стало известно летом прошлого года.