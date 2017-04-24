Спутниковый оператор SES обеспечил вещание Ultra HD каналов на территорию США

Согласно информации, озвученной компанией SES, два американских оператора платного телевидения запустили вещание коммерческих линейных Ultra HD каналов для домохозяйств, подписанных на услуги кабельного телевидения и платформ IPTV.

Компания Marquette-Adams из Оксфорда, штат Висконсин, и компания Highlands Cable Group из Хайлэндза, штат Северная Каролина, после успешного проведения тестов с использованием UHD-решений для спутникового вещания, предлагаемых компанией SES, получили у компании Vivicast Media лицензии на использование принадлежащего последней Ultra HD контента и запустили вещание Ultra HD каналов на постоянной основе.

В SES также заявляют о том, что ещё несколько операторов кабельного телевидения и IPTV вплотную приблизились к запуску собственных Ultra HD предложений с использованием решений для Ultra HD вещания, предлагаемых компанией SES, а ещё более 20 операторов услуг платного телевидения совокупной аудиторией в примерно 10 миллионов подписчиков тестируют возможность такого вещания.

В линейке Ultra HD каналов, вещающих через спутники компании SES, присутствует десять 4K Ultra HD телеканалов, среди которых – Fashion One 4K, Travelxp 4K, 4KUniverse, NASA TV UHD, Insight TV, UHD1, C4K360, Funbox 4K, Nature Relaxation 4K, а также демо-канал SES UHD.

Данные телеканалы вещают через три спутника, принадлежащих SES. При этом лицензии на 4K Ultra HD контент, распространяемый через спутники SES, продаёт операторам услуг платного телевидения компания Vivicast Media.

«Мы воплотили в жизнь свои смелые планы, озвученные два года тому на NAB. Напомним – мы поставили перед собой чёткую цель: обеспечить доставку зрителям линейных телеканалов, вещающих в Ultra HD, в сроки, которые будут вдвое меньшими, чем потребовалось для достижения тех же результатов в период внедрения в США вещания в стандарте HD, – заявил вице-президент по развитию бизнеса в североамериканском отделе SES Стив Корда. – Компания SES смогла преодолеть операционные и технические барьеры благодаря использованию собственных масштабируемых решений по доставке сигнала через спутник, дающих возможность передавать высококачественный контент в разрешении Ultra HD, обеспечивая при этом охват более 100 миллионов телевизионных домохозяйств по всей территории Северной Америки».

Напомним, 10 апреля совет директоров спутникового оператора SES одобрил реструктуризацию рыночной организационной модели, в процессе которой планируется формирование двух бизнес-единиц – SES Video и SES Networks.