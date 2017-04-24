«Телекарта» пополнилась детским каналом «Тлум HD»

«Тлум HD» продолжает традиции телеканала «МУЛЬТ», ставшего на телевизионном рынке России и стран СНГ одним из самых успешных и заметных медиапроектов последнего десятилетия.

19 апреля абоненты спутникового телевидения «Телекарта» получили возможность просмотра телеканала «Тлум HD». Канал доступен в пакетах «Безлимитный» и «Детский», говорится в официальном пресс-релизе оператора.

«Тлум HD» стал пятнадцатым телеканалом на платформе «Телекарта», программы которого ориентированы на детскую аудиторию.

«Тлум HD» – мультипликационный телеканал, в эфире которого в HD-формате демонстрируются лучшие отечественные и зарубежные анимации, а также популярные полнометражные мультфильмы. Он входит в семейство каналов компании «Цифровое Телевидение».