12 апреля Китай запустил экспериментальный спутник Shijian-13. Его вывела на геосинхронную орбиту ракета Чанчжэн 3B, запущенная с космодрома Сичан.

Спутник массой в 4,6 тонны размещён в орбитальной позиции 110,5° восточной долготы, из которой он будет предоставлять услуги доступа к спутниковому широкополосному интернету в Ka-диапазоне, а также мультимедийные услуги на территории континентального Китая и прилегающих стран, используя ёмкость пропускной способностью более 20 Гбит/сек.

Спутник Shijian-13 предполагается также использовать для проведения экспериментов в сфере лазерной связи между космическими объектами и наземной станцией, что должно открыть дорогу к значительному расширению возможностей спутниковой связи.

Проектный срок эксплуатации спутника, в котором впервые использованы работающие на ионах ксенона двигатели LIPS-200 китайского производства, составляет 15 лет.

Использование ионных двигателей вместо обычных, работающих на тяжёлом химическом топливе, позволяет размещать на спутнике больше полезных рабочих модулей, а также сокращать расходы на запуск.

Двигатели были разработаны Институтом физики в Ланьчжоу (LIP) и впервые опробованы на спутнике Shijian-9A, который был запущен в космос в октябре 2012 года.

После прохождения орбитальных тестов спутник Shijian-13 будет переименован в Zhongxing-16 (Chinasat-16).

Спутник, построенный на базе платформы DFH-3B, был сконструирован Китайской академией космических технологий (CAST) и предназначен для нужд дистанционного обучения, медицины, обеспечения доступа в Интернет, морской и авиационной связи, а также связи во время чрезвычайных ситуаций.