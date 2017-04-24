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Shijian 13 launch

12 апреля Китай запустил экспериментальный спутник Shijian-13. Его вывела на геосинхронную орбиту ракета Чанчжэн 3B, запущенная с космодрома Сичан.

Спутник массой в 4,6 тонны размещён в орбитальной позиции 110,5° восточной долготы, из которой он будет предоставлять услуги доступа к спутниковому широкополосному интернету в Ka-диапазоне, а также мультимедийные услуги на территории континентального Китая и прилегающих стран, используя ёмкость пропускной способностью более 20 Гбит/сек.

Спутник Shijian-13 предполагается также использовать для проведения экспериментов в сфере лазерной связи между космическими объектами и наземной станцией, что должно открыть дорогу к значительному расширению возможностей спутниковой связи.

Проектный срок эксплуатации спутника, в котором впервые использованы работающие на ионах ксенона двигатели LIPS-200 китайского производства, составляет 15 лет.

Использование ионных двигателей вместо обычных, работающих на тяжёлом химическом топливе, позволяет размещать на спутнике больше полезных рабочих модулей, а также сокращать расходы на запуск.

Двигатели были разработаны Институтом физики в Ланьчжоу (LIP) и впервые опробованы на спутнике Shijian-9A, который был запущен в космос в октябре 2012 года.

После прохождения орбитальных тестов спутник Shijian-13 будет переименован в Zhongxing-16 (Chinasat-16).

Спутник, построенный на базе платформы DFH-3B, был сконструирован Китайской академией космических технологий (CAST) и предназначен для нужд дистанционного обучения, медицины, обеспечения доступа в Интернет, морской и авиационной связи, а также связи во время чрезвычайных ситуаций.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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