ОАО «Газпром космические системы» (ГПКС) предоставит компании HorizonSat возможность использовать ёмкости спутника «Ямал 402» для вещания на Африку

Компании «Газпром космические системы» и HorizonSat подписали на прошедшей в Дубае выставке CABSAT 2017 контракт, согласно которому первая предоставит второй в аренду ёмкости спутника «Ямал 402» (54,9° в.д.).

Компания HorizonSat будет использовать арендованные ёмкости для предоставления услуг доступа в Интернет пользователям в странах центральной и восточной Африки (таких, как Демократическая республика Конго, Кения, Танзания и другие).

Согласно информации компании «Газпром космические системы», южный луч спутника «Ямал 402» обеспечивает хорошее покрытие данного региона, а его межлучевое пересечение с европейским лучом позволяет использовать расположенный в Мюнхене телепорт компании HorizonSat, который подключен магистральным каналам высокоскоростного Интернета.

Ранее ёмкости спутника «Ямал 402» уже использовала телекомпания Equinoxe Television Cameroun для трансляции матчей проходившего в Габоне чемпионата по футболу на Кубок африканских наций 2017.

Кроме того, в прошлом году компания «Газпром космические системы» подписала контракт с Gilat Satellite Networks, дающий последней возможность использовать спутник для предоставления услуг спутниковой связи на основе технологии Gilat SkyEdge 2-c пользователям в странах Африки, расположенных к югу от Сахары.