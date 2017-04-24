Запущенный украинскими разработчиками сервис DubFellows теперь позволяет смотреть контент Netflix с субтитрами на разных языках, в т.ч. на украинском и русском. Ранее фильмы были доступны с озвучкой или дубляжом.



Команда разработчиков DubFellows запустила для видеосервиса Netflix субтитры. Это позволит смотреть фильмы и сериалы на языке оригинала, но и в сопровождении субтитров на украинском, русском или другом языке. Об этом корреспонденту Mediasat рассказали представители платформы.

Всего в категории «Субтитры» для просмотра доступны 9 фильмов. Однако по словам разработчиков, количество субтитрованного контента со временем будет увеличиваться.

Ещё одно обновление DubFellows позволяет пользователям самостоятельно загружать на сервис субтитры к видеоконтенту. Таким образом, платформа становится автономной, а зрители самостоятельно определяют для себя тот контент, к которому они хотят загрузить субтитры.

«Это не значит, что мы перестанем сами добавлять новый контент – совсем нет. Мы просто дадим пользователям возможность найти субтитры, которые они захотят (благо в интернете их миллионы), скачать их и загрузить на Netflix. Так пользователь сможет посмотреть фильм в оригинале с субтитрами тогда, когда это нужно самому пользователю, а не тогда, когда видео-площадка решит этот контент добавить. Похожей возможности нет ни на одной платформе уровня Megogo, ivi или даже самого Netflix и мы рады сделать это первыми», – говорят в DubFellows.

Напомним, работа платформы DubFellows стартовала в феврале этого года. За это время на неё и в Netflix-плагин было добавлено больше 30 сериалов, 80 сезонов, 1000 эпизодов и более 50000 минут контента.