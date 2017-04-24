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Правительство Германии намерено сделать обязательным наличие цифрового интерфейса в большинстве радиоприёмников

Борис Скуратовский
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Радио

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии активно работает над популяризацией цифрового радио. В частности, министерство предлагает сделать обязательным наличие в новых радиоприёмниках ряда определённых функций.

В Германии цифровое радиовещание в стандарте DAB+ пока ещё не столь популярно, как в прочих европейских странах – таких, в частности, как Норвегия, Великобритания, Швейцария, Нидерланды, поэтому правительство страны решило предпринять ряд активных шагов, направленных на исправление сложившейся ситуации, – сообщает heise.de.

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии (BMWi) активно работает над популяризацией цифрового радио. В частности, в министерстве решили сделать обязательным наличие в новых радиоприёмниках ряда определённых функций. В проекте решения 5.4.2017 (PDF) говорится, что все продаваемые в стране радиоприёмники высокого качества должны обязательно поддерживать возможность приёма цифровых программ в стандартах, принятых на территории Германии.

Согласно тексту проекта, «устройства, которые в первую очередь предназначены для приёма программ цифрового вещания и способны отображать название программы, должны иметь по меньшей мере один интерфейс, соответствующий утверждённым техническим нормам, позволяющий пользователю принимать и воспроизводить цифровой контент». В документе сказано, это может быть один из следующих интерфейсов: DAB +, LAN либо WLAN. Под действие норм данной законодательной инициативы подпадают автомагнитолы, поскольку они снабжены функцией RDS, которая, в частности, отображает информацию о названии передаваемой программы.

По мнению законодателей, новые правила дадут потребителям возможность принимать «количественно и качественно улучшить приём радиопрограмм» благодаря использованию устройств, поддерживающих дополнительные функции цифрового радиоприёма. Установленный переходный период длительностью в двенадцать месяцев позволит распродать устаревшие модели приёмников. А вот устройства, на дисплеях которых не отображается название принимаемой программы, под действие нового закона не подпадают, – говорится в той же публикации.

В BMWi также спешат успокоить потребителей: «Принятие новых норм законодательства не означает для граждан необходимости срочно покупать новый радиоприёмник».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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