Правительство Германии намерено сделать обязательным наличие цифрового интерфейса в большинстве радиоприёмников

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии активно работает над популяризацией цифрового радио. В частности, министерство предлагает сделать обязательным наличие в новых радиоприёмниках ряда определённых функций.

В Германии цифровое радиовещание в стандарте DAB+ пока ещё не столь популярно, как в прочих европейских странах – таких, в частности, как Норвегия, Великобритания, Швейцария, Нидерланды, поэтому правительство страны решило предпринять ряд активных шагов, направленных на исправление сложившейся ситуации, – сообщает heise.de.

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии (BMWi) активно работает над популяризацией цифрового радио. В частности, в министерстве решили сделать обязательным наличие в новых радиоприёмниках ряда определённых функций. В проекте решения 5.4.2017 (PDF) говорится, что все продаваемые в стране радиоприёмники высокого качества должны обязательно поддерживать возможность приёма цифровых программ в стандартах, принятых на территории Германии.

Согласно тексту проекта, «устройства, которые в первую очередь предназначены для приёма программ цифрового вещания и способны отображать название программы, должны иметь по меньшей мере один интерфейс, соответствующий утверждённым техническим нормам, позволяющий пользователю принимать и воспроизводить цифровой контент». В документе сказано, это может быть один из следующих интерфейсов: DAB +, LAN либо WLAN. Под действие норм данной законодательной инициативы подпадают автомагнитолы, поскольку они снабжены функцией RDS, которая, в частности, отображает информацию о названии передаваемой программы.

По мнению законодателей, новые правила дадут потребителям возможность принимать «количественно и качественно улучшить приём радиопрограмм» благодаря использованию устройств, поддерживающих дополнительные функции цифрового радиоприёма. Установленный переходный период длительностью в двенадцать месяцев позволит распродать устаревшие модели приёмников. А вот устройства, на дисплеях которых не отображается название принимаемой программы, под действие нового закона не подпадают, – говорится в той же публикации.

В BMWi также спешат успокоить потребителей: «Принятие новых норм законодательства не означает для граждан необходимости срочно покупать новый радиоприёмник».