71,6% абонентов оператора платного спутникового телевидения «Триколор ТВ» смотрят каналы в формате высокой четкости (HDTV). Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе компании.

По итогам первого квартала текущего года «Триколор ТВ» увеличил выручку до 4,4 млрд российских рублей. Это на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом, за последние два года «Триколор ТВ» улучшил данный показатель более чем на 60%.

Оператор в I квартале также увеличил количество подписчиков, пользующихся услугами HDTV. Так в январе-марте к HD-пакетам подключилось 8,7 млн домохозяйств. Благодаря этому общая абонентская база «Триколор ТВ» достигла отметки в 12,15 млн домохозяйств.

В «Триколор ТВ» также отмечают рост количества подписчиков услуг телевидения в формате сверхвысокой четкости (Ultra HD). Для сжатия видеопотока оператор использует кодек HEVC/H.265. Поэтому данную категорию абонентов он обозначает как HEVC-подписчики – с момента запуска услуги в 2016 году ею воспользовались 1,77 млн таких абонентов. А в первом квартале этого года число HEVC-абонентов увеличилось ещё на 21%.

В первом квартале на 27% увеличилось количество пользователей услугой «Кинозалы «Триколор ТВ», достигнув отметки в 1,74 млн.

По данным на 31 марта 2017 года абонентам в зоне вещания спутников «Экспресс-АМУ1» и Eutelsat 36B, подключившим пакет «Единый», доступны 257 каналов, включая 40 телеканалов в формате HD и 40 радиостанций. С учетом дополнительных пакетов абонентам доступны 298 теле- и радиоканалов, включая 48 телеканалов в формате HD, 4 – в формате UHD и 40 радиостанций.