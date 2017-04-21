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Запуск спутников для раздачи широкополосного интернета может привести к мощному росту объёмов космического мусора, – заявил британский учёный.

Старший преподаватель на кафедре аэрокосмического инжиниринга при Университете Саутгемптона доктор Хью Льюис заявил, что увеличение объёмов космического трафика может привести к 50% росту количества столкновений между спутниками.

Такие аварии, по всей видимости, приведут к увеличению объёмов космического мусора, летающего на орбите, – заявил он в интервью изданию The Guardian.

Столкновения межу спутниками, в свою очередь, могут привести к увеличению объёмов мусора, что станет причиной увеличения риска для находящихся на орбите спутников. Среди технологических компаний, планирующих запуск данных спутников, – Google, Facebook и SpaceX.

Издание приводит прямую цитату доктора Льюиса: «Группировки, запуск которых планируется производить со следующего года, включают в себя беспрецедентное количество спутников, при этом группировка, запущенная в космос без тщательных расчетов, может оказать существенное влияние на состояние космической среды, поскольку грозит увеличением числа возможных столкновений».

Европейское космическое агентство, финансировавшее данное исследование, проводит в Германии конференцию, посвящённую проблемам, связанным с космическим мусором. В агентстве предлагают установить новые правила, которые бы предусматривали снижение высоты рабочих орбит новых спутников, а также сжигание спутников в плотных слоях атмосферы после окончания их миссий.

В соответствии с данными правилами, владельцам спутников придётся производить космические аппараты, надёжность которых позволит им совершать после пяти лет эксплуатации манёвры, необходимые для утилизации, – заявил в интервью корреспонденту газеты доктор Хольгер Крэг из агентства. – В настоящее время, лишь примерно 60% космических аппаратов, запускаемых на деньги налогоплательщиков, способны успешно совершать данные манёвры. Что уже говорить о коммерческих программах и более дешёвых спутниках? Вот это и вызывает наши опасения.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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