Запуск спутников для раздачи широкополосного интернета может привести к мощному росту объёмов космического мусора, – заявил британский учёный.

Старший преподаватель на кафедре аэрокосмического инжиниринга при Университете Саутгемптона доктор Хью Льюис заявил, что увеличение объёмов космического трафика может привести к 50% росту количества столкновений между спутниками.

Такие аварии, по всей видимости, приведут к увеличению объёмов космического мусора, летающего на орбите, – заявил он в интервью изданию The Guardian.

Столкновения межу спутниками, в свою очередь, могут привести к увеличению объёмов мусора, что станет причиной увеличения риска для находящихся на орбите спутников. Среди технологических компаний, планирующих запуск данных спутников, – Google, Facebook и SpaceX.

Издание приводит прямую цитату доктора Льюиса: «Группировки, запуск которых планируется производить со следующего года, включают в себя беспрецедентное количество спутников, при этом группировка, запущенная в космос без тщательных расчетов, может оказать существенное влияние на состояние космической среды, поскольку грозит увеличением числа возможных столкновений».

Европейское космическое агентство, финансировавшее данное исследование, проводит в Германии конференцию, посвящённую проблемам, связанным с космическим мусором. В агентстве предлагают установить новые правила, которые бы предусматривали снижение высоты рабочих орбит новых спутников, а также сжигание спутников в плотных слоях атмосферы после окончания их миссий.

В соответствии с данными правилами, владельцам спутников придётся производить космические аппараты, надёжность которых позволит им совершать после пяти лет эксплуатации манёвры, необходимые для утилизации, – заявил в интервью корреспонденту газеты доктор Хольгер Крэг из агентства. – В настоящее время, лишь примерно 60% космических аппаратов, запускаемых на деньги налогоплательщиков, способны успешно совершать данные манёвры. Что уже говорить о коммерческих программах и более дешёвых спутниках? Вот это и вызывает наши опасения.