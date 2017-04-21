Жители города получили возможность воспользоваться услугами связи третьего поколения.

21 апреля телекоммуникационная компания Vodafone Украина ввёл в действие сеть 3G в городе Славянск. Об этом говорится в официальном пресс-релизе оператора.

Для обеспечения стабильной связи в городе Vodafone установил втрое больше базовых станций, чем в среднем по рынку. Так, уже сегодня «в эфире» 22 базовые станции 3G. В дальнейшем, по мере роста количества пользователей 3G, оператор планирует увеличивать емкость сети. 3G-проект в Славянске был реализован на базе решения Single RAN – это при необходимости позволит в максимально сжатые сроки развернуть в городе связь четвёртого поколения (4G).

Отметим, за первые три месяца текущего года Vodafone произвёл инсталляцию 366 базовых станций на всей территории Украины366 базовых станций на всей территории Украины.

Напомним, в марте 3G-сеть Vodafone появилась в Краматорске. В пресс-службе оператора заявили Mediasat, что до конца апреля 3G-связь появиться также в Мариуполе, а позже и в других городах на востоке страны.