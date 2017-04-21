Бывший генеральный директор телекомпании «Стрим», а теперь генеральный продюсер ООО «Дикое телевидение», Константин Захаров запускает три новых телеканала: «Дикий», «Дикая Охота» и «Дикая рыбалка».

В сетке вещания телеканалов программы об отдыхе на природе, места для охоты и рыбной ловли, новинки снаряжения. «Дикая рыбалка» и «Дикая охота» планируют запустить в HD-формате.

Телеканалы начнут вещание осенью 2017 года. Их можно будет найти на спутнике Intelsat 15 (85° в.д.) и в наземных провайдерских сетях в России, Балтии и странах СНГ.

Генеральный продюсер ООО «Дикое Телевидение» Константин Захаров отмечает: «Мы с удовольствием сообщаем о запуске трех новых телеканалов для любителей дикой природы и истинных ценителей рыбной ловли и охоты. Весь контент наших телеканалов – премьерный. На каналах появятся новые форматы программ, восстанавливающие связь человека с дикой природой. Уверен, что «дикое телевидение» завоюет любовь зрителей».