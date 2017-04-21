Компании Samsung и Amazon представили HDR10+, усовершенствованную версию ныне действующего открытого стандарта HDR10, обладающую более широкими возможностями для успешной конкуренции со стандартом Dolby Vision.

Компании Samsung Electronics и Amazon Video объявили о начале использования HDR10+, обновлённого открытого стандарта, в котором используются динамические метаданные для усиления контрастности и расширения цветовой палитры в широкой линейке моделей телевизоров.

Важность сотрудничества компаний связана с тем, что в Amazon планируют создавать и передавать потоковый HDR контент, а в Samsung планируют включить поддержку HDR10+ во все модели своих 4К телевизоров 2017 года выпуска, а также предложить обновление для моделей, выпущенных в прошлом году. Новая технология позволит успешно конкурировать по ряду функций с Dolby Vision, дозволяя при этом компании Samsung и некоторым другим производителям техники избегать необходимости выплаты лицензионных отчислений компании Dolby.

Подобно Dolby Vision, стандарт HDR10+ предусматривает использование «динамических метаданных», которые заранее кодируются в сцены, в отличие от HDR10, использующего фиксированные метаданные. Это даёт возможность регулировать яркость изображения на экране HDR10+ совместимого телевизора поэтапно, или даже покадрово – заявляют в компании Samsung. К примеру, при использовании стандарта HDR10 тёмные сцены в достаточно ярком фильме могут казаться «значительно темнее, чем задумал режиссёр», — добавляют в компании. Новая технология позволит подстраивать яркость «на ходу», отображая картинку так, как её увидели создатели контента.

Это звучит очень похоже на описание технологии компании Dolby, и, как и в случае с Dolby Vision, метаданные HDR10+ должны «вплавляться» в контент до того, как телевизоры смогут их декодировать. Для этого компания Samsung начала сотрудничать с Colorfront, что даст возможность включить HDR10+ мастеринг в системы Transkoder компании, используемые в студиях пост-продакшн. Также компания работает с MulticoreWare с целью интеграции HDR10+ в новейшую версию кодека высокоэффективного сжатия видео HEVC — x265, которую используют производители UltraHD Blu-ray дисков, компания Netflix, а также целый ряд спутниковых и эфирных вещателей.

В то время как компания Dolby требует уплату роялти за использование своей технологии, стандарт HDR10+ является открытым – это означает, что его могут использовать бесплатно и другие производители техники. Впрочем, в стандарте HDR10+ по-прежнему отсутствуют некоторые функции, поддерживаемые в Dolby Vision. В частности, речь идёт о расширенной 12-битном цветовом диапазоне и максимальной яркости в 10 000 нит – обе эти функции предназначены для телевизоров будущего. Также система Dolby Vision работает с более старым стандартом HDMI 1.4a, а для работы HDR10 требуется HDMI 2.0. система Dolby Vision обратно совместима с HDR10, однако, пока неизвестно – будет ли она работать с новым стандартом.

Компания Samsung воздерживалась от использования системы Dolby Vision, однако, большинство других производителей техники – включая Sony и TCL – приняли этот стандарт. Компания Dolby также заключила соглашение об использовании своей технологии с Warner Bros., MGM, Universal и прочими студиями. В то же время, компания Amazon, являющаяся одной из ведущих потоковых платформ для бытовых пользователей, пообещала начать транслировать контент в стандарте HDR10+ по всему миру «до конца текущего года». В общем, в ближайшее время конкуренция между форматами продолжится.