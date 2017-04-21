В этом году Великобритания может отказаться от FM-радиовещания

Резкий скачок числа слушателей цифровых радиостанций принёс за собой « новый золотой век » цифрового радио , который может стать началом конца FM — вещания в Британии уже в этом году .

По данным отраслевого монитора RAJAR, в настоящее время интерес к радио в Великобритании находится на рекордном уровне: в последние три месяца минувшего года 48 миллионов взрослых слушателей еженедельно проводили с радио в совокупности более 1 миллиарда часов.

Ренессанс интереса к радио в Великобритании стал возможен благодаря росту числа пользователей, имеющих доступ к цифровому радио благодаря таким устройствам как планшеты и смартфоны. Причём чаша весов в сторону именно такого прослушивания склоняется так быстро, что аналитики уже предсказывают, что на протяжении года слушатели цифрового радио станут большинством.

В правительстве Великобритании уже заявили, что как только данный порог будет достигнут, оно проведёт исследование рынка, итогом чего может стать полное отключение FM—вещания.

Норвегия стала первой в мире страной, отказавшейся от FM—вещания: трансляции были выключены в январе этого года.

«Ещё пять лет назад такая ситуация казалась немыслимой», – говорит Форд Энналз, генеральный директор Digital Radio UK – компании, призванной обеспечивать поддержку перехода британского радиовещания на цифру.

«Люди предрекали радиовещанию упадок и смерть – это необычно, когда вы думаете о фрагментации медиа», – заявил он в интервью изданию Financial Times.

На протяжении последних трёх месяцев 2016 года во всей Великобритании запустилось 170 новых общенациональных и местных цифровых радиостанций, и сегодня их число в стране достигло отметки в 399.

Однако, несмотря на сегодняшний успех, цифровому радио предстоит адаптироваться к изменению привычек слушателей, поскольку на смену старшему поколению слушателей приходит молодёжь.

Данные исследований указывают на то, что лишь немногим более половины британцев в возрасте от 15 до 24 лет имеют привычку слушать программы линейного радио, в то время как в возрастной группе 55 лет этот показатель равен 88%.

Канал BBC Radio 1, ориентирующий свои программы, главным образом, на молодёжь, потерял в прошлом году 1 миллион слушателей.

Директор отдела радиовещания в корпорации BBC Боб Шеннен заявил: «Молодёжь просто не любит слушать радио долго, однако радио, как средство массовой информации, прекрасно справляется с выполнением своих основных задач».

В настоящее время BBC занимает ведущие позиции по общему объёму радиослушания в Великобритании – на долю компании приходится 53% от всего времени, которое британцы проводят у радиоприёмника. При этом на долю радиоканала BBC 2 приходится 17% этого времени.