В этом году Великобритания может отказаться от FM-радиовещания

«Новый золотой век» цифрового радио может заставить правительство Великобритании задуматься о прекращении аналогового FM-вещания

Борис Скуратовский
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Резкий скачок числа слушателей цифровых радиостанций принёс за собой «новый золотой век» цифрового радио, который может стать началом конца FMвещания в Британии уже в этом году.

По данным отраслевого монитора RAJAR, в настоящее время интерес к радио в Великобритании находится на рекордном уровне: в последние три месяца минувшего года 48 миллионов взрослых слушателей еженедельно проводили с радио в совокупности более 1 миллиарда часов.

Ренессанс интереса к радио в Великобритании стал возможен благодаря росту числа пользователей, имеющих доступ к цифровому радио благодаря таким устройствам как планшеты и смартфоны. Причём чаша весов в сторону именно такого прослушивания склоняется так быстро, что аналитики уже предсказывают, что на протяжении года слушатели цифрового радио станут большинством.

В правительстве Великобритании уже заявили, что как только данный порог будет достигнут, оно проведёт исследование рынка, итогом чего может стать полное отключение FMвещания.

Норвегия стала первой в мире страной, отказавшейся от FMвещания: трансляции были выключены в январе этого года.

«Ещё пять лет назад такая ситуация казалась немыслимой», – говорит Форд Энналз, генеральный директор Digital Radio UKкомпании, призванной обеспечивать поддержку перехода британского радиовещания на цифру.

«Люди предрекали радиовещанию упадок и смертьэто необычно, когда вы думаете о фрагментации медиа», – заявил он в интервью изданию Financial Times.

На протяжении последних трёх месяцев 2016 года во всей Великобритании запустилось 170 новых общенациональных и местных цифровых радиостанций, и сегодня их число в стране достигло отметки в 399.

Однако, несмотря на сегодняшний успех, цифровому радио предстоит адаптироваться к изменению привычек слушателей, поскольку на смену старшему поколению слушателей приходит молодёжь.

Данные исследований указывают на то, что лишь немногим более половины британцев в возрасте от 15 до 24 лет имеют привычку слушать программы линейного радио, в то время как в возрастной группе 55 лет этот показатель равен 88%.

Канал BBC Radio 1, ориентирующий свои программы, главным образом, на молодёжь, потерял в прошлом году 1 миллион слушателей.

Директор отдела радиовещания в корпорации BBC Боб Шеннен заявил: «Молодёжь просто не любит слушать радио долго, однако радио, как средство массовой информации, прекрасно справляется с выполнением своих основных задач».

В настоящее время BBC занимает ведущие позиции по общему объёму радиослушания в Великобританиина долю компании приходится 53% от всего времени, которое британцы проводят у радиоприёмника. При этом на долю радиоканала BBC 2 приходится 17% этого времени.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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