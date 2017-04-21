Монголии выделили транспондерные ёмкости на спутнике ABS-2A и назвали их – спутником MongolSat 1.

На прошедшей 19 апреля церемонии, в которой принимали участие премьер-министр Монголии Эрденебат Джаргалтулга и председатель парламента страны Энхболд Миегомбо, компания Asia Broadcast Satellite (ABS) озвучила намерения использовать параллельный бренд Mongolsat 1 для 12 транспондеров по 27 МГц на спутнике ABS-2A (75 гр.в.д.). В честь данного события генеральный директор ABS Том Чой вручил монгольским лидерам мемориальную доску.

MongolSat 1 станет первым спутниковым модулем, ко-брендированным специально для Монголии. Компания ABS будет использовать его ёмкости эксклюзивно для нужд, связанных с запуском в стране служб бесплатного цифрового телевидения на национальном уровне, а также услуг связи и широкополосного доступа. Новые услуги будут доступны на всей территории Монголии.

Произведённый компанией Boeing спутник ABS-2A был введён в эксплуатацию 21 января. Он имеет на борту 48 транспондеров Ku-диапазона. Это третий и последний спутник, запущенный в рамках последнего инвестиционного проекта ABS, для которого в 2014 году был запущен спутник ABS-2, а в 2015 – ABS-3A. По данным компании, спутник ABS-2A размещён в орбитальной позиции 75 восточной долготы и оптимизирован для передачи видео для нужд быстро растущего рынка кабельного телевидения и DTH.