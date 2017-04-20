Среди телеканалов, продемонстрировавших рост рейтинга в тяжелый кризисный период, не только информационные и развлекательные. За последние несколько лет значительно увеличилась аудитория христианского телеканала «Возрождение», направленного на духовное развитие и поднятие моральных ценностей в обществе. Телеканал держит руку на пульсе технологических изменений и доносит идеи, используя такие передовые инновационные платформы, как мобильное приложение и собственный сет-топ-бокс. Добавим, что мало каналов может похвастаться тем, что 90% эфирного времени занимает контент собственного производства. Но обо всем по порядку.

Программная концепция телеканала «Возрождение» ориентирована на людей разных возрастов и социальных групп. Благодаря широкому спектру контента, каждый человек выбирает себе программу «по вкусу». Директор телеканала Наталья Сойникова говорит:

«Телеканал “Возрождение” по мнению тысяч телезрителей – лучший украинский мотивационный телеканал, направленный на духовное развитие и поднятие моральных ценностей в обществе. Телеканал “Возрождение” использует самые передовые современные технологии для передачи людям вечных ценностей. Передачи и программы Телеканала “Возрождение” вселяют в людей веру и надежду, что особенно актуально в наше трудное время. Жанровое и тематическое разделение передач нашего канала позволяет удержать рейтинг и привлечь новую аудиторию.

Авторы и создатели программ – сотрудники ТРК “Возрождение ТВ”, а многочисленные благодарственные письма телезрителей подсказывают самые актуальные и насущные темы для передач и программ. Контент постоянно обновляется, появляются все новые и новые тематические программы, затрагивающие разные жизненные сферы».

Креативная группа разрабатывает идеи и стратегии для контента. Письма и обратная связь с телезрителями позволяют безошибочно понять потребности зрительской аудитории и удовлетворять их. Специальная IT-группа создает новые программы.

«Конечно же, в некотором роде мы опираемся на зарубежный опыт, ведь совершенствоваться нужно всегда», – утверждает Наталья Сойникова.

Съёмки происходят в собственных и арендованных студиях, под каждую передачу существует отдельная площадка, со своими декорациями и интерьером. Штат телеканала постоянно расширяется. Особенность канала – предоставление стажировки студентам ВУЗов города Киева, здесь проходят практику звуковики, режиссеры, операторы – молодые ребята и девчонки, которые на практике познают особенности своей будущей профессии. Сотрудничество с профильными ВУЗами ведется уже больше года. Также сотрудники компании проводят бесплатные медиа-школы для молодежи, на которых обучаются люди, желающие познать медиа мир и определиться с выбором профессии на телеканале.

На канале транслируют различные тематические телепередачи (о семье, о здоровье, о творчестве, для молодежи), новости, сюжеты о благотворительности, музыкальные клипы, записи и прямые эфиры богослужений, которые включают пожелания разных социальных групп. Например, «Сила Хвалы и поклонения», «Это здорово», «Новости», «История одного чуда», «Инсайдер», «Фундамент веры», «Прикосновение Духа», «Четвертое измерение» и прочие.

Гостями студий были известные деятели культуры и искусства, спорта, других сфер (Богдан Юсипчук, Игорь Корж, Сергей Лихоманенко, Анна Гуляева, Виктор Демерташ, Алексей Кашин, Георгий Поволоцкий, Братья Алешечкины, Анатолий Вишневский, Виталий Зорин, Сергей Лехкобыт, Наталья Турбина, Геннадий Пугачев, Таня Кобзова, Николай Олейник, Александр Форманчук, Юлия Пасак, Иво Бобул, Виталий Пастух, Андрей Рыбак, Дмитрий Зелинский и группа «Деньги вперед»): они делились своими мыслями о духовности, о своих личных духовных переживаниях – на самом деле тема духовных вопросов касается каждого человека в этом мире, ведь каждый во что-то верит.

К 500-летию Реформации, годовщину которой по Указу Президента Украина будет отмечать в сентябре-октябре этого года, творческим коллективом канала готовится ряд передач об истории церкви, о деятелях Реформации и Пробуждения в нашей стране.

На телеканале утверждают, что не скупятся на съемки, ведь все должно быть на высшем уровне.

«Канал не создан для получения прибыли. У него другая цель – явление Духа и силы в каждый дом. Большую роль в финансировании деятельности телеканала играют благотворительные взносы телезрителей», – говорит директор телеканала.

Не испугались сотрудники и затянувшегося кризиса в стране:

«Руководство и творческий коллектив телеканала с пониманием относится ко всяким трудностям, отчасти то, что мы делаем, является не только нашей работой, но и нашим служением людям, обществу».

Несколько передач Телеканала «Возрождение» приобретает у ООО «Ева Медиа Продакшн». Например, программу «Мировое миссионерство», которая транслирует проповеди ведущих мировых служителей, а также передачи для музыкального блока – клипы и выступления христианских групп и исполнителей.



Наиболее популярны проповеди и телепередачи с участием пастора Владимира Мунтяна, молитвы за исцеление телезрителей, передачи о духовном мире – «Четвертое измерение». Согласно информации, предоставленной «Возрождением», именно у них самый высокий рейтинг и именно после них приходит большинство благодарственных писем и звонков от зрителей.

На вопрос о том, как повлияет на «Возрождение» закон о языковых квотах, Наталья Сойникова отвечает так:

«Мы очень рады, что принят этот закон – ведь всегда к лучшему, когда контент канала выпускается на родном языке. Так формируется национальный дух страны. Наши ведущие записывают передачи на украинском языке, мы принимаем технические решения для того, чтоб в ближайшее время контент телеканала максимально выходил в эфир на родном языке».



«Возрождение» транслируется через спутник, кабельные сети, на сайте, канал на Youtube, также через приложение телеканала. Сам телеканал бесплатный, но в зависимости от метода и способа его подключения взимается абонплата, например, в составе пакетов кабельных провайдеров.

Телеканал «Возрождение» вещает со спутника AMOS-7. На телеканале уверены, что недавний переход на новый спутник предоставит ещё больше технических возможностей более качественной трансляции и передачи сигнала. Для поднятия на спутник телеканал использует телепорт «Укркосмос».

Заместитель генерального директора предприятия Юрий Балычев рассказал о партнерстве с телеканалом:

«От сотрудничества с “Возрождением” исключительно положительные впечатления. Я очень доволен партнерством и рад способствовать развитию этого канала».



Распространение в кабельных сетях через спутник гарантирует большую стабильность сигнала, в отличие от наземных способов передачи. Некоторые кабельные сети не принимают другой способ передачи сигнала, кроме спутникового. Также удобно, что с одного спутника можно распространить сигнал на все существующие кабельные сети в зоне покрытия спутника.

Телеканал «Возрождение» можно смотреть в сетях украинских кабельных операторов «Воля», «Триолан» и в более 15 региональных кабельных сетях по всей Украине. В случае IPTV вещания – в качестве клиентского оборудования могут выступать все компьютеры (соответствующие системным требованиям), специализированные ТВ-приставки, телевизоры с технологией Smart TV, мобильные устройства. На программном уровне доступ к ресурсам телеканала через IPTV может осуществляться как при помощи нашего приложения, так и при помощи обычного интернет-браузера, встроенного в устройство. С недавних пор телеканал полностью прекратил вещание через интернет (транслируются только программы, которые выходят в прямом эфире), ведь сейчас есть масса возможностей подключить телеканал. Руководство приняло такое решение для того, чтобы обезопасить контент от пиратства и копирования, чтобы его не использовали в коммерческих целях.

Аудитория телеканала насчитывает более 300 млн. человек, согласно внутренним данным «Возрождения». Тем временем, сотрудники телеканала не останавливаются на достигнутом, и работают над новыми способами доставки контента в удобном формате – было создано специальное приложение для просмотра канала. В нем можно найти весь контент телеканала: новости, библейское учение, передачи о семье, музыке и многое другое. Создание приложения – это достаточно емкий процесс, в котором нужно учитывать все детали. Приложение разрабатывалось партнерами несколько месяцев. Сейчас оно доступно в App Store и Google Play сразу на трех языках: русском, английском и немецком.

Приложение телеканала предоставляет возможность бесплатно смотреть прямые эфиры и другие передачи, но чтобы получить полный пакет программ и видеть архив, нужно оплатить подписку, деньги от которой используются на продвижения самого приложения.

«Контент приложения нашего телеканала рассчитан на различные социальные группы разных возрастов. Поэтому целевой аудиторией является чуть ли не каждый человек в этом мире. Ведь именно наше приложение является инновационным явлением. Оно уже пользуется спросом, его цена символична», – говорит директор телеканала.

Еще один инновационный продукт от телеканала – ТВ-бокс «Возрождение», он делает возможным просмотр даже при минимальном Wi-Fi сигнале. На ТВ-боксе доступен просмотр дополнительных HD каналов. Этот продукт разрабатывает целая команда программистов.

«У нас есть множество проектов и сейчас мы планируем усовершенствовать ТВ-боксы. Мы не стоим на месте и придумываем разные обновления. У наших партнеров есть большая веб-студия, которая занимается разработкой мобильных приложений и игр».



«Возрождение» не собирается останавливаться на достигнутом и планирует расширять свое присутствие в Украине и в других странах. То, что телеканал вещает на разных технологических платформах, облегчает задачу. Руководство канала настроено оптимистично:

«Уже сейчас через спутник, приложение, Youtube, нас смотрят более 300 млн телезрителей по всему миру: в Азии, Европе и Америке. Мы мечтаем распространяться по всему миру, чтобы Евангелие проповедовалось до краев земли».