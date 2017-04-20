В первом квартале этого года Vodafone Украина установил в два раза больше базовых станций по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом Mediasat сообщили в пресс-службе оператора.

В частности отмечается, что в январе-марте на всей территории Украины в действие были введены 366 базовых станций.

Вместе с тем Vodafone Украина за последние два года инвестировал в строительство и модернизацию сетей более 10 млрд грн. В планах компании в разы увеличить сумму ежегодных инвестиций в обновление сети.

Отметим, в течение последних трёх месяцев Vodafone Украина запустил 3G-связь в населенных пунктах центральной и восточной Украины:

Житомирской области – в городе Радомышль, в пгт Иршанск и селах Старики и Лутовка;

Днепропетровской области – в городах Верховцево и Перещепино, в пгт Мелиоративное, а также селах Могилев, Егорино и Саловка;

Запорожской области – в городах Мелитополь, Гуляйполе, Токмак, Днепрорудное, в пгт Михайловка и в селах Воскресенка (Чапаевка), Каменское, Беленькое и Матвеевка;

Черкасской области – в Черкассах и г. Каменка;

Харьковской области – в пгт Коломак;

Донецкой области – в Краматорске.

В этом году оператор также начал разворачивать сети третьего поколения на востоке Украины. Первым городом стал Краматорск, однако вскоре 3G будет доступен и в других городах на востоке страны.