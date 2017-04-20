Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О государственной поддержке кинематографии в Украине» №3081-Д.



Данный закон обязывает телерадиоорганизации до 1 января 2022 года отдавать украинским фильмам как минимум 15% эфирного времени в месяц, а после этой даты – не менее 30%.

Вместе с тем новый закон предусматривает возврат части средств, потраченных иностранными и местными продюсерами на производство фильмов и сериалов в Украине.

Глава государства выразил убеждение, что принятие и вступление в действие данного закона пойдет на пользу украинскому кино и украинской культуре и поспособствует национально-культурному развитию и подъёму отечественной кинематографии.

Напомним, Верховная Рада 230 голосами депутатов приняла закон о господдержке киноидустрии ещё в сентябре 2016 года. Однако позже он был ветирован Президентом за недостатки, содержащиеся по его мнению в проекте.

Затем в марте этого года Верховная Рада Украины повторно приняла закон №3081-Д с правками Президента Украины.