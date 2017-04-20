Оператор продолжит работу на территории Днепропетровской и Харьковской области.

ЧАО Телесистемы Украины (TM PEOPLEnet) начнёт оказывать услуги связи абонентам, проживающим на территории двух областей Украины. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«В связи с оптимизацией сети мобильной связи PEOPLEnet, с 1 мая произойдут изменения территории покрытия в Киевской и Запорожской областях», — отмечается в сообщении.

По информации «ЛигаБизнесИнформ», в настоящее время на сайте оператора в разделе «Карта покрытия» отображаются обслуживаемые пункты только в Харьковской и Днепропетровской области. В издании также отмечают, что предыдущее сокращение территории присутствия оператор провёл осенью прошлого года. Тогда PEOPLEnet прекратил работу на территории Полтавской, Херсонской и Донецкой области, а также в городе Белая Церковь в Киевской области.