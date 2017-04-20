Абоненты «НТВ-ПЛЮС» на всей территории Российской Федерации могут смотреть каналы в сверхвысоком разрешении (Ultra HD) без дополнительной платы.

Спутниковый оператор «НТВ-ПЛЮС» предоставил абонентам на территории европейской части России возможность просмотра телеканалов в формате Ultra HD. Об этом говорится в официальном пресс-релизе телекомпании, копией которого располагает редакция Mediasat.

Подписчики получили доступ к программам двух телеканалов в стандарте сверхвысокой четкости – FASHION ONE (4K) и HOME 4K. Они доступны в «Базовом пакете» без дополнительной абонентской платы. Первый представляет собой канал о моде и мире развлечений, а второй – знакомит зрителя с новым направлением Slow TV или «медленным телевидением».

В марте текущего года «НТВ-ПЛЮС» начал оказывать услуги спутникового платного телевидения, в том числе в формате Ultra HD, на территории Дальневосточного федерального округа. Тогда же началось вещание в формате Ultra HD и в Сибири.

Запуск вещания на Дальнем Востоке и расширение спутниковых ёмкостей для оказания услуг в Сибири стали возможны благодаря заключению нового контракта с французским оператором спутниковой связи Eutelsat.

Напомним, в декабре прошлого года телекомпания «НТВ-ПЛЮС» презентовала новую гибридную абонентскую приставку для просмотра спутниковых каналов и видеоконтента через сеть интернет.