Нацсовет запретил в Украине «Мультиманию» и адаптировал три новых телеканала

Регулятор запретил детский развлекательный канал «Мультимания ТВ» и выдал разрешение на ретрансляцию в Украине трёх каналов: Sea TV, Fight Channel World HD и Tele 5.

Национальный совет на заседании 20 апреля принял решение исключить телеканал «Мультимания ТВ» из Перечня иностранных программ, отвечающих требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

Причиной для такого шага послужила демонстрация российской рекламы в эфире канала, что запрещено законодательством Украины.

Вместе с тем, в ходе мониторинга регулятором было установлено, что «европейская» лицензия «Мультимания ТВ», принадлежащая латвийской компании «VOXELL BALTIC», была аннулирована Национальным советом по вопросам электронных медиа Латвийской Республики.

Следовательно выяснилось, что телеканал имеет только российские разрешительные документы, в частности свидетельство о регистрации и лицензию Роскомнадзора.

Учитывая вышеизложенные факты, в Нацсовете приняли решение об исключении канала из «адаптированного списка».

Наряду с этим список адаптированных каналов пополнился каналами Sea TV, Fight Channel World HD и Tele 5.

Sea TV – латвийский развлекательный телеканал, в эфире которого транслируются программы преимущественно на морскую тематику. Язык вещания – английский и русский, объём вещания – 24 часа в сутки.

Fight Channel World HD – спортивный телеканал, имеющий лицензию на телевизионное вещание Республики Хорватия. Язык вещания – английский, объём вещания – 24 часа в сутки.

Tele 5 – итальянский развлекательный телеканал с фильмопоказом. Язык вещания – польский, объём вещания – 24 часа в сутки. В программе имеются фильмы эротического и сексуального содержания, однако транслируются в надлежащее время.

Таким образом, в настоящее время список программ, разрешенных к ретрансляции на территории Украины, состоит из 161 телеканала.