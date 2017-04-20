Федеральный суд США постановил, что владельцы платформы Lool IPTV незаконно осуществляли потоковую трансляцию международных телеканалов пользователям в США в нарушение прав, принадлежащих компании DISH.

В рамках принятого решения Окружной суд США по Южному округу Техаса постановил, что ответчики в лице компаний Lool Tech Co и Shenzhen Bilinren Technology должны выплатить компании DISH 1 050 000 долларов США в качестве возмещения причинённого ей убытка.

Согласно окончательному решению суда, ответчики в лице Lool вели ретрансляцию телеканалов, эксклюзивные права на трансляцию которых принадлежат компании DISH, а также защищённый законами об авторском праве контент, транслируемый на этих каналах, пользователям своей платформы Lool IPTV. В таких действиях суд усмотрел прямое нарушение эксклюзивных прав компании DISH, связанных с дистрибуцией и публичным воспроизведением контента, выходившего в эфир указанных каналов.

Суд также постановил, что компания Lool нарушала права компании DISH, используя сет-топ-боксы Lool IPTV для распространения пиратского контента среди пользователей, а также тем, что компания Lool поощряла такую деятельность, не делая никаких шагов для её пресечения. Постановление суда компании Lool, а также аффилированным с ней структурам – включая ритейлеров и прочих продавцов устройств Lool IPTV – навсегда запрещается копировать, ретранслировать, распространять и рекламировать телеканалы, нарушающие права DISH.

Компания DISH инициирует судебные разбирательства против ритейлеров, продающих сет-топ-боксы Lool IPTV и подобные устройства, тесно сотрудничая с местными следственными органами с целью выявления лиц, продающих сет-топ-боксы Lool IPTV. DISH также инициирует судебные разбирательства против провайдеров услуг Интернет, которые поддерживают работу служб ответчиков, что может вылиться в частичную либо полную приостановку работы услуги Lool IPTV на территории США.