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ТВ-пиратство
Федеральный суд США постановил, что владельцы платформы Lool IPTV незаконно осуществляли потоковую трансляцию международных телеканалов пользователям в США в нарушение прав, принадлежащих компании DISH.

В рамках принятого решения Окружной суд США по Южному округу Техаса постановил, что ответчики в лице компаний Lool Tech Co и Shenzhen Bilinren Technology должны выплатить компании DISH 1 050 000 долларов США в качестве возмещения причинённого ей убытка.

Согласно окончательному решению суда, ответчики в лице Lool вели ретрансляцию телеканалов, эксклюзивные права на трансляцию которых принадлежат компании DISH, а также защищённый законами об авторском праве контент, транслируемый на этих каналах, пользователям своей платформы Lool IPTV. В таких действиях суд усмотрел прямое нарушение эксклюзивных прав компании DISH, связанных с дистрибуцией и публичным воспроизведением контента, выходившего в эфир указанных каналов.

Суд также постановил, что компания Lool нарушала права компании DISH, используя сет-топ-боксы Lool IPTV для распространения пиратского контента среди пользователей, а также тем, что компания Lool поощряла такую деятельность, не делая никаких шагов для её пресечения. Постановление суда компании Lool, а также аффилированным с ней структурам – включая ритейлеров и прочих продавцов устройств Lool IPTV – навсегда запрещается копировать, ретранслировать, распространять и рекламировать телеканалы, нарушающие права DISH.

Компания DISH инициирует судебные разбирательства против ритейлеров, продающих сет-топ-боксы Lool IPTV и подобные устройства, тесно сотрудничая с местными следственными органами с целью выявления лиц, продающих сет-топ-боксы Lool IPTV. DISH также инициирует судебные разбирательства против провайдеров услуг Интернет, которые поддерживают работу служб ответчиков, что может вылиться в частичную либо полную приостановку работы услуги Lool IPTV на территории США.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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