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В компании Space Systems/Loral (SSL) заявили о заключении соглашения с Агентством перспективных исследований оборонной промышленности США (DARPA), цель которого состоит в разработке расширенных технологических решений для обслуживания и мелкого ремонта космических аппаратов, находящихся на геостационарной орбите.

В общих чертах о сотрудничестве между компаниями сообщалось ещё в феврале, однако сейчас озвучены подробности.

Суть проекта состоит в постройке и запуске на орбиту спутника, который мог бы обслуживать другие спутники, находящиеся на орбите. Американская компания SSL получает финансовую поддержку от канадской MDA Communications, разработавшей Canadarm – роботизированную «руку» на дистанционном управлении, которая использовалась в ряде полётов по программе «Шаттл», а также её более современный вариант – Canadarm-2 – используемый на Международной космической станции.

«В SSL надеются оказать помощь спутниковым операторам и правительственным агентствам в решении проблемы, связанной с ростом спроса на технологические решения нового поколения по доступным ценам, – говорит генеральный директор SSL/MDA Holdings Говард Ланс. – В настоящее время SSL сотрудничает с NASA и DARPA в сфере разработки программ, связанных с совместной разработкой решения для орбитального сервисного обслуживания спутников, которые установят новые рамки для космической архитектуры будущего, а также обеспечат коммерческим и правительственным операторам гибкость для управления спутниковыми группировками».

Напомним, создание и вывод на орбиту роботизированных аппаратов для проведения сервисных и ремонтных работ также стоит на повестке дня у спутниковых операторов SES и Intelsat.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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