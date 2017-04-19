В компании Space Systems/Loral (SSL) заявили о заключении соглашения с Агентством перспективных исследований оборонной промышленности США (DARPA), цель которого состоит в разработке расширенных технологических решений для обслуживания и мелкого ремонта космических аппаратов, находящихся на геостационарной орбите.

В общих чертах о сотрудничестве между компаниями сообщалось ещё в феврале, однако сейчас озвучены подробности.

Суть проекта состоит в постройке и запуске на орбиту спутника, который мог бы обслуживать другие спутники, находящиеся на орбите. Американская компания SSL получает финансовую поддержку от канадской MDA Communications, разработавшей Canadarm – роботизированную «руку» на дистанционном управлении, которая использовалась в ряде полётов по программе «Шаттл», а также её более современный вариант – Canadarm-2 – используемый на Международной космической станции.

«В SSL надеются оказать помощь спутниковым операторам и правительственным агентствам в решении проблемы, связанной с ростом спроса на технологические решения нового поколения по доступным ценам, – говорит генеральный директор SSL/MDA Holdings Говард Ланс. – В настоящее время SSL сотрудничает с NASA и DARPA в сфере разработки программ, связанных с совместной разработкой решения для орбитального сервисного обслуживания спутников, которые установят новые рамки для космической архитектуры будущего, а также обеспечат коммерческим и правительственным операторам гибкость для управления спутниковыми группировками».

Напомним, создание и вывод на орбиту роботизированных аппаратов для проведения сервисных и ремонтных работ также стоит на повестке дня у спутниковых операторов SES и Intelsat.