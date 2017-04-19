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Watсh TV

Компании AMC Networks, Discovery и Viacom по слухам начинают переговоры с операторами служб платного телевидения с целью формирования альтернативного пакета программ для абонентов, которым надоело платить заоблачные суммы за спортивный контент.

По данным агентства Bloomberg, число операторов, с которыми медиагруппы ведут переговоры о формировании пакета линейных каналов для потоковой трансляции в сети интернет, лежит в пределах от четырёх до шести, и уже до конца текущего года может появиться по меньшей мере одна такая платформа.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении агентства, стоимость подписки на такой пакет может составить менее 20 долларов в месяц.

Обсуждаемые переговоры и уровень цен на пакеты без спортивных каналов можно легко связать с комментарием, который в прошлом месяце дал генеральный директор Viacom Боб Бакиш, указавший на то, как много виртуальных провайдеров услуг многоканального телевидения предлагают примерно за 40 долларов в месяц услуги доступа к пакетам, наполненным вещательными каналами и прямыми трансляциями спортивных событий. Он заявил, что американские зрители нуждаются в конкурентном бюджетном предложении, которое будет представлять собой развлекательный пакет, составленный из каналов от таких компаний, как Viacom, и продаваться по цене от 13 до 20 долларов.

«Мы не можем сказать точно, когда это произойдёт, но мы чувствуем, что это – неизбежно», – заявил Бакиш, добавив, что в настоящее время компания Viacom ведёт переговоры о создании такого предложения с множеством компаний.

В качестве примера Бакиш упомянул европейских операторов – таких, как Sky – достигших немалого успеха, продавая пакеты развлекательных каналов.

Пакет без спортивных каналов может также открыть новые потенциальные возможности для таких медиагрупп, как Viacom и Discovery, которые продолжают искать возможности выхода в зарождающуюся среду потоковых ТВ-платформ – таких, как YouTube TV и ожидаемую телевизионную службу от Hulu. Компания Hulu недавно подписала контракт с A+E Networks, дающей ей право транслировать контент последней, а в YouTube недавно озвучили намерения добавить в своё предложение каналы от AMC. Однако Viacom не войдёт в предложение от Hulu, а в компании Discovery пока не приняли решение относительно возможности заключения сделки с Hulu либо YouTube.

Разумеется, медиагруппы будут с осторожностью подходить к любым планам создания пакетов потоковых каналов – хотя бы для того, чтобы не обижать операторов платного телевидения, которые по-прежнему представляют надёжный источник доходов, гарантированных широкими соглашениями о ретрансляции.

В компании AMC, по слухам, подумывают над созданием собственной службы доступа по подписке к телепрограммам по запросу, но – что любопытно – планируют брать с пользователей плату за подписку и требовать оформления подписки для доступа к контенту. Несколько необычная структура ценообразования для обсуждаемой услуги является своеобразным примирительным жестом по отношению к провайдерам услуг платного телевидения, которые и без того пострадали от «кабельных отказников», и рискуют потерять ещё больше абонентов с расширением возможностей доступа к потоковому контенту.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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