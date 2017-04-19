Компании AMC Networks, Discovery и Viacom по слухам начинают переговоры с операторами служб платного телевидения с целью формирования альтернативного пакета программ для абонентов, которым надоело платить заоблачные суммы за спортивный контент.

По данным агентства Bloomberg, число операторов, с которыми медиагруппы ведут переговоры о формировании пакета линейных каналов для потоковой трансляции в сети интернет, лежит в пределах от четырёх до шести, и уже до конца текущего года может появиться по меньшей мере одна такая платформа.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении агентства, стоимость подписки на такой пакет может составить менее 20 долларов в месяц.

Обсуждаемые переговоры и уровень цен на пакеты без спортивных каналов можно легко связать с комментарием, который в прошлом месяце дал генеральный директор Viacom Боб Бакиш, указавший на то, как много виртуальных провайдеров услуг многоканального телевидения предлагают примерно за 40 долларов в месяц услуги доступа к пакетам, наполненным вещательными каналами и прямыми трансляциями спортивных событий. Он заявил, что американские зрители нуждаются в конкурентном бюджетном предложении, которое будет представлять собой развлекательный пакет, составленный из каналов от таких компаний, как Viacom, и продаваться по цене от 13 до 20 долларов.

«Мы не можем сказать точно, когда это произойдёт, но мы чувствуем, что это – неизбежно», – заявил Бакиш, добавив, что в настоящее время компания Viacom ведёт переговоры о создании такого предложения с множеством компаний.

В качестве примера Бакиш упомянул европейских операторов – таких, как Sky – достигших немалого успеха, продавая пакеты развлекательных каналов.

Пакет без спортивных каналов может также открыть новые потенциальные возможности для таких медиагрупп, как Viacom и Discovery, которые продолжают искать возможности выхода в зарождающуюся среду потоковых ТВ-платформ – таких, как YouTube TV и ожидаемую телевизионную службу от Hulu. Компания Hulu недавно подписала контракт с A+E Networks, дающей ей право транслировать контент последней, а в YouTube недавно озвучили намерения добавить в своё предложение каналы от AMC. Однако Viacom не войдёт в предложение от Hulu, а в компании Discovery пока не приняли решение относительно возможности заключения сделки с Hulu либо YouTube.

Разумеется, медиагруппы будут с осторожностью подходить к любым планам создания пакетов потоковых каналов – хотя бы для того, чтобы не обижать операторов платного телевидения, которые по-прежнему представляют надёжный источник доходов, гарантированных широкими соглашениями о ретрансляции.

В компании AMC, по слухам, подумывают над созданием собственной службы доступа по подписке к телепрограммам по запросу, но – что любопытно – планируют брать с пользователей плату за подписку и требовать оформления подписки для доступа к контенту. Несколько необычная структура ценообразования для обсуждаемой услуги является своеобразным примирительным жестом по отношению к провайдерам услуг платного телевидения, которые и без того пострадали от «кабельных отказников», и рискуют потерять ещё больше абонентов с расширением возможностей доступа к потоковому контенту.