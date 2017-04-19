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Индийский спутниковый оператор представил абонентскую приставку на базе Android TV

Борис Скуратовский
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Airtel Internet TV Android Box

Компания Airtel Digital TV – DTH-подразделение компании Bharti Airtel выпустила на рынок Индии приставку «Internet TV», первый в Индии гибридный сет-топ-бокс на базе системы Android TV, позволяющий смотреть пакет из более чем 500 платных тематических телеканалов.

Приставка «Internet TV» от компании Airtel превращает любой телевизионный приёмник в смарт-телевизор, давая пользователям возможность лёгкого и плавного переключения между линейным и онлайн-телевидением для просмотра на одном устройстве.

На фоне мощного роста интереса индийских домохозяйств к онлайн-контенту приставка Internet TV от компании Airtel сможет предоставить пользователю огромные возможности, позволив ему наслаждаться своим любимым контентом на самых больших домашних экранах, – заявили в компании.

Отныне пользователи смогут передавать прямо на экран своего телевизора любимый потоковый контент, а также загружать любимые приложения и играть в игры.

В приставке «Internet TV» от компании Airtel предустановленны приложения от Netflix, YouTube, Google Play Music, Google Play Games, Airtel Movies и многих других платформ. Также владелец приставки получает доступ к магазину Google Play Store, который предлагает пользователям возможность загружать любимые приложения, контент и игры, – говорят в компании.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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