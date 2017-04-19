Индийский спутниковый оператор представил абонентскую приставку на базе Android TV

Компания Airtel Digital TV – DTH-подразделение компании Bharti Airtel выпустила на рынок Индии приставку «Internet TV», первый в Индии гибридный сет-топ-бокс на базе системы Android TV, позволяющий смотреть пакет из более чем 500 платных тематических телеканалов.

Приставка «Internet TV» от компании Airtel превращает любой телевизионный приёмник в смарт-телевизор, давая пользователям возможность лёгкого и плавного переключения между линейным и онлайн-телевидением для просмотра на одном устройстве.

На фоне мощного роста интереса индийских домохозяйств к онлайн-контенту приставка Internet TV от компании Airtel сможет предоставить пользователю огромные возможности, позволив ему наслаждаться своим любимым контентом на самых больших домашних экранах, – заявили в компании.

Отныне пользователи смогут передавать прямо на экран своего телевизора любимый потоковый контент, а также загружать любимые приложения и играть в игры.

В приставке «Internet TV» от компании Airtel предустановленны приложения от Netflix, YouTube, Google Play Music, Google Play Games, Airtel Movies и многих других платформ. Также владелец приставки получает доступ к магазину Google Play Store, который предлагает пользователям возможность загружать любимые приложения, контент и игры, – говорят в компании.