Пользователи сервиса DIVAN.TV теперь могут смотреть любимые фильмы и телеканалы с улучшенным качеством изображения.

На премиальных HD-каналах, которые доступны в тарифных пакетах «Престижный», «VIP» и «Фильмовый+HD», DIVAN.TV поднял битрейт и оптимизировал поток передаваемых пакетов данных, что позволило увеличить качество видеоизображения в 1,5 раза.

Такая оптимизация позволит абонентам DIVAN.TV просматривать HD-каналы с улучшенным изображением на всех устройствах – от мобильных девайсов до Smart-телевизоров с максимальной диагональю экрана.

Новое качество изображения уже доступно на всех направлениях сервиса: как в прямом эфире, так и в записи любимых телепрограмм и фильмов, которые хранятся в «ТВ Архиве».

DIVAN.TV также провёл обновление оборудования, которое позволило улучшить качество изображения на каналах стандартной чёткости (SD).

«DIVAN.TV постоянно улучшает качество сервиса по всем направлениям. Сервис работает и доступен более чем в 200-х странах мира, именно поэтому так важно соответствовать мировым стандартам телевидения высокой четкости», – говорит Product Director в DIVAN.TV Евгений Куцарский.