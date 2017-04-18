Медиа-холдинг 1+1 media представил приложение OVVA для платформы Samsung Smart TV.

Видеосервис OVVA.tv, входящий в группу 1+1 media, теперь доступен пользователям Samsung Smart TV на базе платформы Tizen 2016 и Orsay 2015 в виде бесплатного приложения. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Приложение «OVVA» для Samsung Smart TV позволяет просматривать телевизионный контент отечественного производства в HD-формате, не нарушая при этом авторских прав.

В 1+1 media обещают в ближайшее время расширить присутствие «OVVA» на все модели Samsung Smart TV, а также разработать приложение для Smart-платформ других производителей телевизоров.

«Важно отметить, что разработка данного приложения проводилась in-house через R&D, поэтому на выходе мы получили не только готовый продукт, но и повысили экспертизу разработки в таких проектах», − говорит Анна Ткаченко, директор диджитал направления и директор по стратегии и развитию 1+1 media.

Напомним, сервис OVVA.tv начал работу в феврале 2016 года. Тогда же 1+1 media презентовала систему поиска нелегального контента в сети интернет.