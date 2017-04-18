Европейский совет FTTH провёл новое исследование, которое показало, что стоимость развёртывания в Европейском Союзе сети FTTH окажется ниже ранее озвученной суммы в 156 миллиардов евро.

Европейский совет FTTH (FTTH Council Europe) – отраслевая организация, в задачу которой входит ускорение процесса предоставления возможностей доступа к оптико-волоконным сверхскоростным сетям для бытовых потребителей и коммерческих организаций – опубликовал материалы, подготовленные по итогам проведённого в текущем году исследования стоимости развития услуги FTTH (оптика до дома) на территории всего ЕС.

Результаты моделирования стоимости указывают на то, что для полного охвата 28 стран ЕС потребуется 137 миллиардов евро. В модели предусмотрена возможность подключения 100% домохозяйств региона, а также реальное подключение 50% (при этом из 50% наиболее отдалённых домохозяйств 5% включены в обе категории). Ранее аналогичное исследование показало, что на покрытие всей территории стран ЕС оптико-волоконной связью потребуется около 156 миллиардов евро.

«Мы очень рады возможности опубликовать данные этого исследования, – заявил президент Европейского совета FTTH Ронан Келли. – Исследователи, проводившие моделирование стоимости, предположили, что три четверти от миллиона домохозяйств используют реальные данные из фактически развёрнутых сетей в самых различных вариациях. Сделав выбор методологии, мы также приглашаем к дискуссии другие организации, делающие прогнозы относительно подобных затрат. Лица, ответственные за принятие решений, не должны идти на компромисс при выборе лучшей технологи для развития сетей в Европе. Волокно, без всякого сомнения, сыграет ключевую роль при развёртывании в Европе сетей 5G в качестве основной инфраструктуры и цифровой платформы нового поколения».