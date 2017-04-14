По инициативе Гройсмана правительства Украины и Израиля договорились о совместном кинопроизводстве

12 апреля 2017 года Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о совместном производстве фильмов и сотрудничестве в сфере кинематографа между Кабинетом министров Украины и правительством Израиля. Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Стороны договорились способствовать:

— совместному производству фильмов и программ;

-сотрудничеству между фильмофондами;

— участию в кинофестивалях, которые проводятся в обоих государствах, и других международных событиях, организации «Неделей / Дней украинского кино» в Израиле и «Неделей / Дней израильского кино» в Украине;

— подготовке кадров в сфере кинематографии, участию в образовательных программах, организации обучающих поездок и стажировок;

-обмену информацией и материалами.

За реализацию соглашения ответственны: с украинской стороны – Государственное агентство Украины по вопросам кино, с израильской – Министерство культуры и спорта.