Оператор мобильной связи velcom запускает в Беларуси узкополосную сеть для « Интернета вещей » ( Internet of Things, IoT ).

Тестовая зона такой сети будет развернута оператором совместно с компанией ZTE в здании футбольного манежа на проспекте Победителей в Минске, где пройдет Международный специализированный форум по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО—2017».

В дальнейшем сеть для IoT пройдёт ряд тестов, после чего будет введена в коммерческую эксплуатацию. Ожидается, что новая инфраструктура охватит в будущем практически все сферы: от городского водоснабжения до «умного дома».

«Наша новая сеть будет основана на технологии NB IoT (Narrow Band Internet of Things), которая ранее не использовалась на территории Беларуси. Её особенность – это работа в диапазоне 900 МГц, где она занимает узкую полосу частот в 200 кГц. А благодаря специальным алгоритмам работа сети будет возможна даже в таких труднодоступных местах, как подвалы, низины, а также за толстыми стенами и перекрытиями», – объясняют в пресс—службе velcom.

Стандарт NB IoT постепенно придёт на смену применяемую сегодня для M2M-решений технологию 2G, так как превосходит её в радиусе действия, энергоэффективности и экономичности. Новая сеть по уровню проникновения сигнала будет в 30 раз превышать возможности GSM-связи.